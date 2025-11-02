MLA जितेंद्र गोठवाल की पहल से सुलझा विवाद, गुर्जर समाज और प्रशासन के बीच मूर्ति स्थापना को लेकर बनी सहमति

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर में कुशालीदर्रा स्थित शहीद स्थल पर गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रणेता रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला सहित आंदोलन के दौरान शहीद हुए गुर्जर समाज के शहीदों की मूर्ति लगाने को लेकर गुर्जर समाज और प्रशासन के बीच चल रही तनातनी में अब आपसी सहमति बन गई है.
Trending Photos
Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर में रणथंभौर के कुशालीदर्रा स्थित शहीद स्थल पर गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रणेता रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला सहित आंदोलन के दौरान शहीद हुए गुर्जर समाज के शहीदों की मूर्ति लगाने को लेकर गुर्जर समाज और प्रशासन के बीच चल रही तनातनी में अब खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल की दखल अंदाजी के बाद आपसी सहमति बन गई है.
कुशाली दर्रा पर मूर्ति लगाने को लेकर आज गुर्जर समाज का एक प्रतिनिधि मंडल खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल से मिला और कुशाली दर्रा पर शहीदों की मूर्ति लगाने की प्रशासन से अनुमति दिलाने की मांग की, जिसपर खंडार विधायक ने गुर्जर समाज के लोगों को सरकार पर प्रशासन से अनुमति दिलाने का आश्वासन दिया. जिस पर गुर्जर समाज ने सहमति जताई.
गौरतलब है कि 30 अक्टूबर को गुर्जर समाज का एक प्रतिनिधिमंडल प्रशासन से मिला था और प्रशासन से मिलने के बाद गुर्जर समाज के लोगों ने प्रशासन अनुमति दे या नहीं दे 14 नवम्बर को शहीदों की मूर्ति लगाने का ऐलान कर दिया था. ऐसे में गुर्जर समाज और प्रशासन के बीच मूर्ति लगाने को लेकर तनातनी चल रही है. इसी बीच आज गुर्जर समाज का प्रतिनिधि मंडल खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल से मिला.
इस पर विधायक जितेंद्र गोठवाल ने गुर्जर समाज को आश्वासन दिया कि वे हर तरह से गुर्जर समाज के साथ हैं और वे सरकार एवं प्रशासन से वार्ता कर गुर्जर समाज को शहीद स्थल पर मूर्ति लगवाने की अनुमति दिलाएंगे. गोठवाल की पहल पर गुर्जर समाज ने गोठवाल पर भरोसा जताया है. अब देखने वाली बात ये होगी कि गोठवाल गुर्जर समाज को कर्नल बैंसला और शहीदों की प्रतिमा लगाने की अनुमति कब तक दिला पाते हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSawai madhopur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!