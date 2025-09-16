Zee Rajasthan
सवाई माधोपुर में लंपी वायरस की चपेट में गौवंश, औषधीय लड्डू, नीम के पानी से हो रहा इलाज

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर में लंपी वायरस की चपेट में आये गोवंश को अलग से बाड़े में रखकर उसका उपचार कर रहें है और नियमित रूप से हल्दी, फिटकरी, नीम के पानी से गोवंश नहला रहे है जिससे लंपी वायरस का असर कम हो सकें. बता दें कि 2 साल पूर्व भी लंपी वायरस का कहर गायों पर टूटा था. सैकड़ों गोवंश लंपी वायरस की चपेट में आकर मौत के आगोश में समा गये थे. 

Published: Sep 16, 2025, 11:12 AM IST

Sawai Madhopur News: जिले के खंडार उपखण्ड क्षेत्र में लंपी वायरस की चपेट में आने से सैकड़ों गायें बीमार हैं. लंपी वायरस से गायों को बचाने के लिए नरसिंह धार बालाजी समिति, लाडमन गौ सेवा दल के सदस्य प्राकृतिक उपचार में जुट गए हैं. गोसेवकों द्वारा गायों के लिए नीमगिलोय, गुड़, हल्दी, सेंधा नमक काली मिर्च, सोंठ, सनाये के पत्ते, सरसों तेल, आटा, अजवायन आंवला आदि से तैयार औषधीय लड्डू बनाकर गायों को खिलाया जा रहा है.

लंपी वायरस की चपेट में आये गोवंश को अलग से बाड़े में रखकर उसका उपचार कर रहें है और नियमित रूप से हल्दी, फिटकरी, नीम के पानी से गोवंश नहला रहे है जिससे लंपी वायरस का असर कम हो सकें. बता दें कि 2 साल पूर्व भी लंपी वायरस का कहर गायों पर टूटा था सैकड़ों गोवंश लंपी वायरस की चपेट में आकर मौत के आगोश में समा गयें थे. वहीं दोबारा गोवंश में लंपी वायरस की दस्तक होने के कारण गोसेवकों को गायों की चिंता सताने लग गयीं है और गौसेवक अपने स्तर पर गायों को बचाने की जुगत में लग गए हैं.

खण्डार क्षेत्र में लंपी वायरस की चपेट में सैकड़ों गोवंश आ चुके हैं, जिनका उपचार औषधीय गुणों से युक्त लड्डुओं से किया जा रहा है. गंभीर बीमार गायों को अलग बाड़े में रखा जा रहा है. उपखण्ड मुख्यालय सहित, रामदेव गौशाला बहरावंडा कलां, बहरावंडा खुर्द, दौलतपुरा, बालेर सहित दर्जनों गांवों में गौवंश लंपी वायरस की चपेट में आ चुके हैं.

गायों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी

लाडमन गौशाला के गौसेवक सोनू सिंहल, ओम सिंह बना, अरुणेश उपाध्याय ने बताया कि गोवंश को लंपी बीमारी से बचाने के लिए नियमित रूप से गायों के लिए औषधीय गुणों से युक्त लड्डू तैयार कर उन्हें खिलाये और सुबह- शाम गोवंश को नीम पानी में फिटकरी हल्दी आदि मिलाकर स्नान कराएं, जिससे लंपी वायरस का असर कम हो और लड्डू खिलाने से गायों में इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, जिससे गायों में बीमारी से बचने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और गाय जल्द स्वस्थ्य हो सकेगी.

नीम पानी से दो बार स्नान कराएं

लंपी बीमारी से ग्रसित गोवंश को अलग से बाड़े में रखें जिससे स्वस्थ गायों में ये रोग नहीं फैले, नियमित रूप से पशु चिकित्सक को बुलाकर उपचार करवाये और घरेलू उपचार भी दें, जिससे गायों का बचाव हो सके नियमित रूप से लंपी से पीड़ित गोवंश को नीम पानी से दो बार स्नान कराएं जिससे लंपी का प्रभाव कम हो सकें. 2 साल पूर्व कहर बनकर टूटे लंपी वायरस ने सैकड़ो गायों को मौत की नींद सुला दिया था. ऐसे हालात फिर से नही बने इसके लिए गायों की देखभाल अच्छे से करें.

