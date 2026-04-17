/सवाई माधोपुर में परंपरा को चुनौती, बेटी ने पिता की अर्थी को दिया कांधा, मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर से एक ऐसी कहानी सामने आई है, जो दिल को छू जाती है और सोच को बदलने पर मजबूर कर देती है. यह सिर्फ एक अंतिम संस्कार की घटना नहीं, बल्कि एक बेटी के साहस, एक पिता के विश्वास और समाज की पुरानी परंपराओं को चुनौती देने की मिसाल है.

जिला मुख्यालय के बाल मंदिर कॉलोनी में जब ठाकुर मोहन सिंह राजावत की अंतिम यात्रा शुरू हुई, तो वहां मौजूद लोगों की नजरें अचानक ठहर गईं. वजह थी, अर्थी को कंधा देने के लिए आगे बढ़ती उनकी बेटी, बृजेश कंवर. समाज भले ही उसे “बेटी” कहता रहा हो, लेकिन उसके पिता ने उसे हमेशा “बेटा” माना.

मोहन सिंह राजावत लंबे समय से ब्रेन कैंसर से जूझ रहे थे. अपने अंतिम दिनों में वे अक्सर कहा करते थे. “मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं है, और मेरी आखिरी विदाई भी वही करेगी.” यह सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, बल्कि अपनी बेटी पर उनका अटूट विश्वास था. पिता की इस इच्छा को बृजेश कंवर ने अपने साहस और संकल्प से सच कर दिखाया.



आंखों में आंसू थे, लेकिन कदमों में हिम्मत. उन्होंने सबसे पहले अपने पिता को पुष्पांजलि दी, फिर खुद कंधा देकर अर्थी को श्मशान तक पहुंचाया. हर कदम पर एक बेटी अपने पिता से बिछड़ रही थी, लेकिन उसी के साथ एक नई सोच जन्म ले रही थी. श्मशान घाट पर जब मुखाग्नि देने का समय आया, तो माहौल पूरी तरह शांत हो गया.

यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी. यह सदियों पुरानी परंपराओं को चुनौती देने का क्षण था. और फिर, कांपते हाथों लेकिन मजबूत इरादों के साथ, बृजेश कंवर ने अपने पिता को मुखाग्नि दी. उस पल वहां मौजूद हर आंख नम थी, लेकिन उन आंसुओं में गर्व साफ झलक रहा था. इस पूरे फैसले में परिवार का साथ सबसे बड़ी ताकत बना.



बृजेश ने अपने ससुर और पति से अनुमति मांगी, और उन्होंने न केवल इजाजत दी, बल्कि उसे पूरा समर्थन भी दिया. यही इस कहानी का सबसे प्रेरणादायक पहलू है, जहां रिश्तों ने परंपराओं से ऊपर उठकर इंसानियत और समानता को चुना. यह कहानी सिर्फ एक बेटी की नहीं, बल्कि उस बदलती सोच की है जो कहती है कि बेटियां जिम्मेदारियों में नहीं, बल्कि अवसरों में पीछे रखी जाती हैं. बृजेश कंवर ने यह साबित कर दिया कि अंतिम विदाई देने का अधिकार उसी का है, जिसने सबसे ज्यादा प्यार और अपनापन दिया हो.



सवाई माधोपुर की यह घटना अब सिर्फ एक खबर नहीं रही.यह एक संदेश है, एक प्रेरणा है, और एक नई शुरुआत है. जब बेटियां ठान लेती हैं, तो वे सिर्फ परंपराएं नहीं तोड़तीं, बल्कि नई परंपराएं गढ़ती हैं.

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