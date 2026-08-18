/सवाई माधोपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, कुल्हाड़ी से काटे युवक के पैर, तड़पता छोड़कर हुए फरार!

Sawai Madhopur News: खंडार थाना क्षेत्र में खेतों में फसल की रखवाली करने गए 33 वर्षीय मुख-बधिर युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. हमले में बहरावंडा खुर्द निवासी गिर्राज जाट गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे उपचार के लिए सीएचसी बहरावंडा खुर्द लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल सवाई माधोपुर रेफर कर दिया गया.

चार लोगों पर हमला करने का आरोप

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घायल के भाई महेंद्र चौधरी ने खंडार थाने में शिकायत दी है. शिकायत के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 8 बजे गिर्राज खेत पर फसल की रखवाली करने गया था. इसी दौरान श्याम जाट, बुद्धिराम, पवन जाट और रामकिशन ने एकराय होकर उस पर हमला कर दिया.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हमलावरों ने कुल्हाड़ी से गिर्राज के पैरों पर वार किए. इसके अलावा लाठी-डंडों और पाइप से भी उसके साथ मारपीट की गई. गंभीर चोट लगने के बाद गिर्राज बेहोश हो गया.

खेत की मेड़ के पास छोड़कर भागने का आरोप

परिजनों के अनुसार, हमले के बाद आरोपी गिर्राज को खेत की मेड़ के पास छोड़कर फरार हो गए. आरोप है कि हमलावर उसका मोबाइल और करीब पांच हजार रुपए भी अपने साथ ले गए.

काफी देर बाद खेत में मौजूद महिलाओं की नजर घायल गिर्राज पर पड़ी. उन्होंने मामले की जानकारी उसके परिजनों को दी. सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले गए.

प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर

गिर्राज को सीएचसी बहरावंडा खुर्द में भर्ती कराया गया. वहां डॉक्टर बाबूलाल मीणा ने उसका प्राथमिक उपचार किया. हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल सवाई माधोपुर रेफर कर दिया गया.

घटना की जानकारी मिलने पर चौकी प्रभारी धर्मपाल सिंह और कांस्टेबल अमृत सेन भी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली.

दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस कर रही कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, मामले में एक पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज हो चुका है. वहीं दूसरा पक्ष भी शिकायत लेकर थाने पहुंचा है. पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई कर रही है. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम और लगाए गए आरोपों की जांच में जुटी है.