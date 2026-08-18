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सवाई माधोपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, कुल्हाड़ी से काटे युवक के पैर, तड़पता छोड़कर हुए फरार!

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर के खंडार थाना क्षेत्र में खेत की रखवाली करने गए 33 वर्षीय मुख-बधिर युवक पर हमला हुआ. शिकायत में चार लोगों पर कुल्हाड़ी, लाठी-डंडे और पाइप से मारपीट का आरोप है. पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों पर जांच कर रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Abhinav Agarwal
Published:Aug 18, 2026, 09:35 AM IST | Updated:Aug 18, 2026, 09:35 AM IST
सवाई माधोपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, कुल्हाड़ी से काटे युवक के पैर, तड़पता छोड़कर हुए फरार!
Image Credit: गिर्राज खेत पर फसल की रखवाली करने गया था.

Sawai Madhopur News: खंडार थाना क्षेत्र में खेतों में फसल की रखवाली करने गए 33 वर्षीय मुख-बधिर युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. हमले में बहरावंडा खुर्द निवासी गिर्राज जाट गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे उपचार के लिए सीएचसी बहरावंडा खुर्द लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल सवाई माधोपुर रेफर कर दिया गया.

चार लोगों पर हमला करने का आरोप

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घायल के भाई महेंद्र चौधरी ने खंडार थाने में शिकायत दी है. शिकायत के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 8 बजे गिर्राज खेत पर फसल की रखवाली करने गया था. इसी दौरान श्याम जाट, बुद्धिराम, पवन जाट और रामकिशन ने एकराय होकर उस पर हमला कर दिया.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हमलावरों ने कुल्हाड़ी से गिर्राज के पैरों पर वार किए. इसके अलावा लाठी-डंडों और पाइप से भी उसके साथ मारपीट की गई. गंभीर चोट लगने के बाद गिर्राज बेहोश हो गया.

खेत की मेड़ के पास छोड़कर भागने का आरोप

परिजनों के अनुसार, हमले के बाद आरोपी गिर्राज को खेत की मेड़ के पास छोड़कर फरार हो गए. आरोप है कि हमलावर उसका मोबाइल और करीब पांच हजार रुपए भी अपने साथ ले गए.

काफी देर बाद खेत में मौजूद महिलाओं की नजर घायल गिर्राज पर पड़ी. उन्होंने मामले की जानकारी उसके परिजनों को दी. सूचना मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले गए.

प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर

गिर्राज को सीएचसी बहरावंडा खुर्द में भर्ती कराया गया. वहां डॉक्टर बाबूलाल मीणा ने उसका प्राथमिक उपचार किया. हालत गंभीर होने के कारण उसे जिला अस्पताल सवाई माधोपुर रेफर कर दिया गया.

घटना की जानकारी मिलने पर चौकी प्रभारी धर्मपाल सिंह और कांस्टेबल अमृत सेन भी अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली.

दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस कर रही कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, मामले में एक पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज हो चुका है. वहीं दूसरा पक्ष भी शिकायत लेकर थाने पहुंचा है. पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई कर रही है. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम और लगाए गए आरोपों की जांच में जुटी है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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