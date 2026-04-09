सवाई माधोपुर में कलेक्टर काना राम का औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर सख्त निर्देश

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर ने गुरुवार को खण्डार उपखण्ड क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डार एवं बहरावंडा खुर्द का औचक निरीक्षण कर चिकित्सा सेवाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया.
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Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर काना राम ने गुरुवार को खण्डार उपखण्ड क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खण्डार एवं बहरावंडा खुर्द का औचक निरीक्षण कर चिकित्सा सेवाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि आमजन को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
खण्डार सीएचसी में जिला कलेक्टर ने मरीजों से संवाद कर उपचार, दवाओं की उपलब्धता और अस्पताल व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक लिया. उन्होंने चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुवीर मीणा को निर्देश दिए कि ग्रीष्मकाल को ध्यान में रखते हुए आवश्यक दवाओं का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए तथा सभी चिकित्सा सेवाएं सुचारू रूप से संचालित रहें.
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उन्होंने टीबी जांच, एक्स-रे सहित अन्य आवश्यक जांच सेवाओं को नियमित रखने और टीबी मुक्त भारत अभियान को ग्राम स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए. साथ ही मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ अधिकाधिक मरीजों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता बढ़ाने को कहा. निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुरुष व महिला वार्ड, प्रसव कक्ष, प्रयोगशाला और औषधि भंडार का जायजा लेकर साफ-सफाई व्यवस्था सुदृढ़ रखने, अनुपयोगी सामग्री हटाने और अस्पताल परिसर को व्यवस्थित बनाए रखने के निर्देश दिए.
इसके बाद जिला कलेक्टर ने बहरावंडा खुर्द सीएचसी का निरीक्षण कर ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, एक्स-रे कक्ष, लैब और अन्य इकाइयों की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया. यहां पाई गई कमियों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश चिकित्सा प्रभारी डॉ. बाबूलाल मीणा को दिए. उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में नियमित मॉनिटरिंग, समय पर उपस्थिति और मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करने पर जोर दिया.
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