/सवाई माधोपुर में किसानों ने जाम किया रेलवे ट्रैक, दिल्ली-मुंबई रूट प्रभावित, कई ट्रेनें लेट

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Sawai Madhopur Protest: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में गंगापुरसिटी के नहरों में पानी छोड़ने और जल निकासी की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन ने आज एक बार फिर दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक को प्रभावित कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने वजीरपुर थाना क्षेत्र के खंडीप रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, जिससे रेल यातायात बाधित हो गया और कई ट्रेनों को देरी का सामना करना पड़ा.
नहरों में पर्याप्त पानी
मिली जानकारी के मुताबिक, कमांड क्षेत्र के किसान लंबे समय से नहरों में पर्याप्त पानी छोड़ने और जल निकासी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं. इसी आंदोलन के तहत आयोजित रैली के दौरान बड़ी संख्या में किसान रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और ट्रैक जाम कर दिया.
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ट्रैक जाम होने से कई ट्रेनें लेट
रेलवे ट्रैक जाम होने से दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर चलने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ. यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि रेलवे और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी. घटना की सूचना मिलते ही गंगापुर सिटी एएसपी राकेश राजोरा, भरतपुर एएसपी सत्यप्रकाश मीणा और गंगापुर सिटी डीएसपी गिर्राज मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे.
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पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर ट्रैक खाली कराने का प्रयास करते रहे. फिलहाल प्रशासन किसानों को समझाने में जुटा है, जबकि आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. किसानों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
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