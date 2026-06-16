Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sawai-madhopur
  • /सवाई माधोपुर में किसानों ने जाम किया रेलवे ट्रैक, दिल्ली-मुंबई रूट प्रभावित, कई ट्रेनें लेट

सवाई माधोपुर में किसानों ने जाम किया रेलवे ट्रैक, दिल्ली-मुंबई रूट प्रभावित, कई ट्रेनें लेट

Sawai Madhopur Protest: सवाई माधोपुर में गंगापुरसिटी के नहरों में पानी छोड़ने और जल निकासी की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन ने आज एक बार फिर दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक को प्रभावित कर दिया.

Edited byAman Singh
Published: Jun 16, 2026, 03:42 PM|Updated: Jun 16, 2026, 03:42 PM
सवाई माधोपुर में किसानों ने जाम किया रेलवे ट्रैक, दिल्ली-मुंबई रूट प्रभावित, कई ट्रेनें लेट
Image Credit: Sawai Madhopur Protest

Sawai Madhopur Protest: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में गंगापुरसिटी के नहरों में पानी छोड़ने और जल निकासी की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन ने आज एक बार फिर दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक को प्रभावित कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने वजीरपुर थाना क्षेत्र के खंडीप रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक जाम कर दिया, जिससे रेल यातायात बाधित हो गया और कई ट्रेनों को देरी का सामना करना पड़ा.

नहरों में पर्याप्त पानी

Add Zee News as a Preferred Source

मिली जानकारी के मुताबिक, कमांड क्षेत्र के किसान लंबे समय से नहरों में पर्याप्त पानी छोड़ने और जल निकासी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं. इसी आंदोलन के तहत आयोजित रैली के दौरान बड़ी संख्या में किसान रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और ट्रैक जाम कर दिया.

ट्रैक जाम होने से कई ट्रेनें लेट

रेलवे ट्रैक जाम होने से दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग पर चलने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ. यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि रेलवे और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी. घटना की सूचना मिलते ही गंगापुर सिटी एएसपी राकेश राजोरा, भरतपुर एएसपी सत्यप्रकाश मीणा और गंगापुर सिटी डीएसपी गिर्राज मीणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे.

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर ट्रैक खाली कराने का प्रयास करते रहे. फिलहाल प्रशासन किसानों को समझाने में जुटा है, जबकि आंदोलनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं. किसानों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sawai madhopur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

नहीं भाती थी पड़ोसन, आंखों में देखना चाहती थी आंसू..., 5 वर्षीय बच्ची की हत्या में आया रोंगटे खड़े कर देने वाला सच

लू और तपती गर्मी का रामबाड़ है राजस्थान की ये ड्रिंक! पूरे दिन शरीर में बरकरार रहेगी एनर्जी

पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर UDH मंत्री झाबरसिंह खर्रा का बयान, जानें क्या कहा?

Rajasthan News: राजस्थान में आंधी-बारिश का दौर जारी, फिर भी 42.8 डिग्री से तप रहा प्रदेश का ये जिला, जानें अपने शहरों का हाल

जयपुर में दर्दनाक हादसा! सीमेंट से भरे ट्रोले ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत की सूचना

सीकर में NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, फ्लैट में मिला शव और नोट में लिखा-बहुत दूर जा रहा हूं...

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

Rajasthan News: करौली में जिला कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक, नीट पेपर लीक और महंगाई को लेकर केंद्र-राज्य सरकार पर साधा निशाना

Rajasthan News: राजस्थान में मौसम ने ली करवट, आज 26 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, दिल्ली की 4 फ्लाइट जयपुर डायवर्ट

शादी किसी और से, दिल किसी और के लिए धड़का..., कपल ने साथ में की आत्महत्या

RSS में बदलाव के संकेत, क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम बोले-संघ में लाइक-डिसलाइक नहीं, संगठन विचार सर्वोपरि

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 13 जिले, आंधी-तूफान के साथ जमकर बरसेंगे बदल, पढ़ें वेदर अपडेट

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

राजस्थान के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण, आगामी 4 से 5 दिन जारी रहेगी आंधी-तूफान के साथ बारिश

आग का तांडव और तूफान का कहर, अलवर की पहाड़ियां धधकीं, आंधी ने ग्राम सेवा शिविर को उड़ाया, मचा हड़कंप!

Jaipur: बोरे और प्लास्टिक से लिपटा मिला व्यापारी का शव, आरोपी डेड बॉडी लेकर गाड़ी में रहा घूमता

राजस्थान में मानसून की एंट्री से पहले होगी भारी से अति भारी बारिश! ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

Bikaner News: पिता की मौत का सदमा नहीं सह पाई बेटी, सुनते ही उठा लिया खौफनाक कदम

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

झुंझुनूं में इस्लामपुर का नाम बदलने के विरोध में हजारों ग्रामीणों की 15 KM पदयात्रा, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

इस्लामपुर का नाम बदलने का विवाद गरमाया, पूर्व CM गहलोत और डोटासरा से मिला प्रतिनिधिमंडल, MLA हाकम अली बोले-'सद्भाव बिगाड़ रही BJP'

Jhunjhunu: कलाखरी बस स्टैंड पर बेकाबू कार ने मचाया तांडव, पुलिस बैरिकेड उखाड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV वीडियो वायरल

तो क्या 17 जून को सुबह 10 बजे से नहीं आएगा पीने का पानी ? PHED कॉन्ट्रेक्टर्स ने दी चेतावनी

Sawai Madhopur: स्कूल प्रिंसिपल पर महिला शिक्षिका ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप, पुलिस थाने में मामला दर्ज

प्रतापगढ़ में विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला, फोन पर बोली थी- 'बापू' मेरी जान को खतरा है...

जयपुर वालों के लिए बड़ा अपडेट! सोना और चांदी दोनों हुए महंगे, जानिए आज के ताजा रेट

कोटा ACB ने वन विभाग की चौकी पर मारा छापा, 10 हजार की रिश्वत लेते रिश्वतखोर गार्ड गिरफ्तार

Rajasthan News: बालोतरा में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

अशोक गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग किया

'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश

दूदू में दौड़ा-दौड़ा कर पीटे गए बिजली कर्मचारी, आंख-पीठ में गंभीर चोटें, लाइन ठीक करने गई थी टीम

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

Rajasthan Weather Update: सुबह-सुबह मौसम ने बदली चाल, राजस्थान के 3 जिलों में गरज-चमक और धूलभरी आंधी की चेतावनी

TAGS:
Sawai Madhopur News
Rajasthan News

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सवाई माधोपुर में किसानों ने जाम किया रेलवे ट्रैक, दिल्ली-मुंबई रूट प्रभावित, कई ट्रेनें लेट
Sawai Madhopur News
2
Rajasthan crime
3
Kota News
4
Sikar News
5
bharatpur news