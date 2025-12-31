गांधी-वाड्रा परिवार का न्यू ईयर सेलिब्रेशन और रेहान की रिंग सेरेमनी की खबरों के बीच, रणथंभौर में शानदार जश्न

Sawai Madohpur News: नए साल का जश्न गांधी-वाड्रा परिवार इस बार राजस्थान के रणथंभौर में मना रहा है. कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने परिवार के साथ मंगलवार को सवाई माधोपुर पहुंचे. परिवार वर्तमान में रणथंभौर के मशहूर लग्जरी होटल शेर बाग में ठहरा हुआ है.

एनडीटीवी राजस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक मुताबिक, आज की रात गांधी परिवार के लिए बेहद खास होने वाली है. होटल शेर बाग के मालिक जैसल सिंह का गांधी परिवार से पुराना और गहरा पारिवारिक रिश्ता है. जैसल सिंह के जुड़वा बच्चों का आज जन्मदिन है और इस मौके पर होटल में शानदार बर्थडे सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया है. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूरा परिवार लेकर इस खुशी में शामिल होंगे.

इसके अलावा एक और बड़ी खबर की चर्चा है. इस निजी दौरे पर पहली बार बेग फैमिली भी गांधी-वाड्रा परिवार के साथ मौजूद है. सूत्र बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा और उनकी मंगेतर अवीवा बेग की रिंग सेरेमनी की औपचारिक रस्म भी आज निभाई जा सकती है. अगर ऐसा होता है तो रणथंभौर की यह यात्रा गांधी परिवार के लिए हमेशा यादगार बन जाएगी. गौरतलब है कि मंगलवार को केवल रेहान और अवीवा ही टाइगर सफारी पर निकले थे.

जैसल सिंह के विशेष आग्रह पर ही गांधी परिवार नए साल का जश्न मनाने और उनके बच्चों की जन्मदिन खुशी में शामिल होने रणथंभौर पहुंचा है. पूरा दौरा पूरी तरह निजी रखा गया है. जिला प्रशासन का कोई अधिकारी या परिवार का सदस्य कार्यक्रमों की पुष्टि नहीं कर रहा. सुरक्षा के लिहाज से होटल और आसपास कड़े इंतजाम किए गए हैं.

रणथंभौर इन दिनों नए साल के जश्न के लिए पूरी तरह सजा हुआ है. कई लग्जरी रिसॉर्ट्स की बुकिंग फुल हैं. गांधी परिवार का यहां होना इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. पर्यटन कारोबारियों को भी इससे फायदा पहुंच रहा है. अगर रेहान-अवीवा की सगाई की रस्म होती है तो यह जश्न और भी खास हो जाएगा.

