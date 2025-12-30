Raihan Vadra Engagement: गांधी-वाड्रा परिवार रणथंभौर में मनाएगा नया साल: रेहान की सगाई की खुशी में सवाई माधोपुर पहुंचे

Raihan Vadra Gets Engaged To Girlfriend Aviva: सवाई माधोपुर. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का परिवार इस बार नए साल का जश्न राजस्थान के मशहूर रणथंभौर नेशनल पार्क में मनाने वाला है. गांधी-वाड्रा परिवार सड़क मार्ग से सोमवार को सवाई माधोपुर पहुंच गया. परिवार के सदस्य रणथंभौर के लग्जरी रिसॉर्ट में ठहरे हैं, जहां वे नए साल का स्वागत करेंगे.

सूत्रों के अनुसार, परिवार का यह दौरा सिर्फ नए साल का जश्न ही नहीं, बल्कि प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा की हालिया सगाई की खुशी को भी दोगुना करने वाला है. रेहान की सगाई की खबरें हाल ही में सुर्खियों में रही थीं और परिवार इस खुशी के मौके को प्रकृति के बीच यादगार बनाना चाहता है. रणथंभौर की शांत वादियां और वाइल्डलाइफ सफारी परिवार के लिए परफेक्ट जगह मानी जा रही है.

परिवार सड़क मार्ग से दिल्ली से सीधे सवाई माधोपुर पहुंचा. यहां पहुंचते ही वे रणथंभौर के एक हाई-एंड रिसॉर्ट में चेक-इन कर गए. रिसॉर्ट सूत्रों ने बताया कि परिवार ने नए साल की पूर्व संध्या और 1 जनवरी के लिए स्पेशल पैकेज बुक किया है, जिसमें जंगल सफारी, स्पेशल डिनर और न्यू ईयर सेलिब्रेशन शामिल है. सुरक्षा के मद्देनजर रिसॉर्ट के आसपास विशेष इंतजाम किए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रणथंभौर में नए साल पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी और बड़े उद्योगपति अक्सर पहुंचते हैं. इस बार गांधी-वाड्रा परिवार का यहां होना इलाके में चर्चा का विषय बन गया है. स्थानीय लोग और पर्यटक उन्हें देखने की उम्मीद कर रहे हैं. रणथंभौर टाइगर रिजर्व में इन दिनों टाइगर साइटिंग भी अच्छी हो रही है, जिससे परिवार को जंगल की सैर का मजा दोगुना हो सकता है.

गांधी-वाड्रा परिवार पहले भी कई बार प्रकृति और वाइल्डलाइफ के बीच छुट्टियां मनाता रहा है. इस बार रेहान की सगाई की खुशी और नए साल का जश्न एक साथ मनाने का प्लान खास है. परिवार यहां 2 जनवरी तक रुक सकता है. रणथंभौर की ठंडी हवाओं और जंगल की खूबसूरती में परिवार नए साल की शुरुआत यादगार बनाने वाला है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!