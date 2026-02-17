सवाई माधोपुर में हिट एंड रन की भेंट चढ़ा 25 साल का सोनू, अज्ञात वाहन ने टक्कर मार उतारा मौत के घाट

Sawai Madhopur Road Accident: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर सिटी के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित टोकसी मोड़ पर देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. 25 वर्षीय सोनू मोटरसाइकिल पर हिंडौन सिटी से गंगापुर आ रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक मौके पर ही मौत के घाट उतर गया.
Sawai Madhopur: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर सिटी के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बार फिर सड़क सुरक्षा की लापरवाही का दर्दनाक उदाहरण सामने आया है. टोकसी मोड़ पर देर शाम हुए एक भीषण सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई. अज्ञात वाहन ने उसकी मोटरसाइकिल को इतनी तेजी से टक्कर मारी कि युवक सड़क पर जा गिरा और गंभीर चोटों के कारण उसने दम तोड़ दिया. वाहन चालक हादसे के बाद फरार हो गया, जिससे घटना और भी रहस्यमयी हो गई.
हादसे का पूरा विवरण
घटना गंगापुर सिटी के टोकसी मोड़ पर हुई, जो एक व्यस्त चौराहा है और यहां अक्सर तेज रफ्तार वाहनों का आवागमन रहता है. मृतक युवक सोनू पुत्र सिमीलाल, निवासी हलेना गांव (जिला भरतपुर) था. वह हिंडौन सिटी में मजदूरी या नौकरी करता था और किसी आवश्यक सामान की खरीदारी के लिए मोटरसाइकिल से गंगापुर सिटी आ रहा था. जैसे ही वह टोकसी मोड़ के निकट पहुंचा, पीछे से आए तेज रफ्तार अज्ञात वाहन (संभवतः ट्रक, बस या कार) ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि युवक सड़क पर उछलकर गिर पड़ा और उसकी मौत मौके पर ही हो गई. आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों ने तुरंत युवक को संभाला और पुलिस को सूचना दी.
पुलिस और राहत कार्य
सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. उन्होंने मौके का निरीक्षण किया और एंबुलेंस के माध्यम से युवक को निकटवर्ती जिला अस्पताल ले जाया गया. वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है. सुबह परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा. जांच अधिकारी ने बताया कि हादसे के कारणों की गहन जांच की जा रही है. आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त की गई है, ताकि फरार वाहन और उसके चालक का पता लगाया जा सके. पुलिस ने आसपास के इलाकों में चेकिंग बढ़ा दी है और संदिग्ध वाहनों की तलाश शुरू कर दी है.
क्षेत्र में शोक और सड़क सुरक्षा पर सवाल
इस हादसे के बाद टोकसी मोड़ और आसपास के इलाके में शोक का माहौल है. स्थानीय लोग इसे सड़क सुरक्षा की बड़ी चूक बता रहे हैं. कई बार तेज रफ्तार वाहनों के कारण यहां छोटे-मोटे हादसे होते रहते हैं, लेकिन इस बार मौत हो गई. लोग मांग कर रहे हैं कि टोकसी मोड़ पर स्पीड ब्रेकर, बेहतर लाइटिंग और ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएं. साथ ही, हिट एंड रन मामलों में सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है.
सड़क हादसों में बढ़ती मौतें
राजस्थान में सड़क हादसे एक बड़ी समस्या बने हुए हैं. सवाई माधोपुर जिले में ही पिछले कुछ महीनों में कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें अज्ञात वाहनों की टक्कर से मौतें हुई हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि तेज रफ्तार, लापरवाही, ओवरलोडिंग और रात में ड्राइविंग के दौरान सतर्कता की कमी मुख्य कारण हैं. इस घटना से एक बार फिर सवाल उठता है कि क्या हमारी सड़कें और ट्रैफिक नियम सुरक्षित हैं? पुलिस ने जांच तेज कर दी है और जल्द ही फरार चालक को पकड़ने का दावा किया है. परिवार अब न्याय की उम्मीद में है, जबकि समाज सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक होने की जरूरत महसूस कर रहा है.
