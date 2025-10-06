टेंट हाउस गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों का सामान जलकर राख

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के मानटाउन थाना क्षेत्र के खेरदा स्थित रीको एरिया में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक टैंक हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई.
Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के मानटाउन थाना क्षेत्र के खेरदा स्थित रीको एरिया में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक टैंक हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई. सूचना पर मौके पर पहुंची नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस एवं प्रशासन की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्क्त के बाद आग पर काबू पाया गया.
आग लगने से करोड़ों का टेंट का सामान जलकर खाक हो गया. गनीमत ये रही कि कोई जन हानि नहीं हुई. सवाई माधोपुर के खेरदा रीको एरिया में कासलीवाल टेंट हाउस के एक साथ तीन बड़े गोदाम है. जिनमें आज बिजली के शार्ट शर्किट के चलते भीषण आग लग गई. जानकारी के मुताबिक टेंट हाउस गोदाम के पास ही बिजली का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था. जिसमें आज सुबह किसी कारण से शार्ट सर्किट हो गया और शॉर्ट सर्किट होने से बिजली का तार टूट गया.
शॉर्ट सर्किट होने और बिजली का तार टूटने से चिंगारी उठाने के कारण टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई. महज एक चिंगारी से उठी आग ने देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर लिया और गोदाम को अपनी जद में ले लिया. आग ने इतना भीषण रूप धारण कर लिया कि गोदाम से धुंए के गुब्बार के साथ-साथ आग की ऊंची-ऊंची लपटे निकलने लगी.
गोदाम से धुंआ और आग की लपटें निकलते देख गोदाम मालिक राजकुमार सहित आस पास के लोग मौके पर पहुंचे और नगर परिषद की फायर ब्रिगेड टीम को सूचना दी. सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम दो दमकल के साथ मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि दोनों दमकल की सांस फूल गई पर आग नियंत्रण में नही आ सकी.
वहीं भीषण आगजनी की सूचना पर पुलिस के आलाधिकारियों सहित एसडीएम नगर परिषद आयुक्त एंव सभापति तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए. विकराल रूप धारण कर चुकी आग पर काबू पाने के लिए दमकल अलावा नगर परिषद के पानी के टैंकर भी मौके पर बुलाए गए.
फायर ब्रिगेड एवं पुलिस व प्रशासन की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर तीन चार घंटो की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन गोदाम में रखा टेंट का करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया. टेंट हाउस गोदाम में लगी भीषण आग में टेंट हाउस का सारा नया समान जलकर राख हो गया.
पीड़ित राजकुमार ने बताया कि आगामी शादियों के सीजन को देखते हुए उसके द्वारा टेंट का बहुत सारा नया समान बनवाया गया था. जो आग की भेंट चढ़ गया. पीड़ित के मुताबिक आगजनी में करीब ढाई से तीन करोड़ का सामान जलकर राख हो गया. वो तो गनीमत ये रही कि पुलिस प्रशासन एंव स्थानीय लोगो के साथ ही टेंट हाउस के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर गोदाम से करोड़ों का सामान बाहर निकाल लिया और आग को तीनों गोदाम में फैलने से रोक दिया.
अन्यथा करीब 10 करोड़ का टेंट का सामान आग में जलकर राख हो जाता. आगजनी की सूचना पर जो भी मौके पर पहुंचा वो राहत एंव बचाव कार्य मे जुट गया और टेंट का बहुत सारा सामान गोदाम से निकालकर बाहर सड़क पर रख दिया. अन्यथा करोड़ों का सामान जलकर खाक हो जाता. बावजूद आग की चपेट में आने से गद्दे, सोफे, कूलर, कुर्सियां सहित करीब तीन करोड़ का सामान जलकर खाक हो गया.
हालांकि नुकसान का सही आंकलन बाद में ही हो पाएगा, लेकिन पीड़ित के मुताबिक ढाई तीन करोड़ का नुकसान हुआ है. वहीं प्रशासन करीब एक से डेढ़ करोड़ के नुकसान का अनुमान लगा रहा है. टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग पर कड़ी मशक्कत के बाद भले ही काबू पा लिया गया है, लेकिन बड़ी बात ये है कि इतने बड़े गोदाम में ना तो फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम थे और ना ही सुरक्षा व आगजनी को लेकर अन्य सुरक्षा उपकर थे.
वहीं आगजनी के बाद नगर परिषद के फायर ब्रिगेड के एफओ कृष्णकांत का फोन भी बंद आ रहा था, जिसके कारण समय पर फायर ऑफिसर भी मौके पर नहीं पहुंचे. वहीं नगर परिषद के पास दमकल का भी टोटा है. अगर नगर परिषद के पास कुछ ओर दमकल की गाड़ियां होती तो आग पर और भी जल्दी काबू पाया जा सकता था.
मगर नगर परिषद के महज दो ही दमकल सही हालत में है, जिनसे आग पर काबू पाने में काफी समय लगा वो भी पानी के टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका. ऐसे में बड़ी बात ये है कि नगर परिषद एंव प्रशासन के पास आगजनी पर काबू पाने के लिए पर्याप्त संसाधन तक नही है. ऐसे में अगर कोई और बड़ी आगजनी हो जाये तो क्या हो. ये तो गनीमत रही कि स्थानिग लोगों की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी.
