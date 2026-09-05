Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sawai-madhopur
  • /भारी बारिश के चलते झालावाड़, करौली-सवाईमाधोपुर के स्कूलों में लगा ताला, धौलपुर में कक्षा 1 से 12 तक स्कूलों की छुट्टी

भारी बारिश के चलते झालावाड़, करौली-सवाईमाधोपुर के स्कूलों में लगा ताला, धौलपुर में कक्षा 1 से 12 तक स्कूलों की छुट्टी

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में भारी बारिश के चलते कई जिलों में हालात बिगड़ने लगे हैं. सवाईमाधोपुर और धौलपुर के सरमथुरा में कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है. वहीं बारां में नदी उफान पर है, जबकि जयपुर और टोंक में भी तेज बारिश दर्ज की गई है. प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल बंद करने का फैसला लिया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 05, 2026, 08:19 AM IST | Updated:Sep 05, 2026, 08:19 AM IST
भारी बारिश के चलते झालावाड़, करौली-सवाईमाधोपुर के स्कूलों में लगा ताला, धौलपुर में कक्षा 1 से 12 तक स्कूलों की छुट्टी
Image Credit: Rajasthan School News

Rajasthan School News: राजस्थान में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ता नजर आ रहा है. कई जिलों में लगातार बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है. झालावाड़, करौली, सवाईमाधोपुर और धौलपुर समेत कई इलाकों में भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है. बारिश को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए हैं. वहीं बारां में नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात पर नजर रखी जा रही है.


सवाईमाधोपुर में सभी स्कूल बंद

Add Zee News as a Preferred Source

सवाईमाधोपुर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिले के कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है. यह आदेश सरकारी और गैर-सरकारी दोनों स्कूलों पर लागू रहेगा. जिला कलेक्टर कानाराम के निर्देश पर छुट्टी का आदेश जारी किया गया है. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी देवीलाल मीणा ने इसकी जानकारी दी. लगातार बारिश और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है.


सरमथुरा में भी कक्षा 1 से 12 तक छुट्टी
धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र में भी बारिश के कारण आज सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है. जिला कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. आदेश के मुताबिक कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालय बंद रहेंगे. प्रशासन ने साफ किया है कि स्कूलों को आदेश का पालन करना होगा. आदेश की अवहेलना करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.


बारां में नदी उफान पर
भारी बारिश का असर बारां जिले में भी दिखाई दे रहा है. बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी उफान पर है. इससे आसपास के इलाकों में प्रशासन की चिंता बढ़ गई है. लोगों को नदी और निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है.


जयपुर और टोंक में भी तेज बारिश
जयपुर और टोंक में भी बारिश का दौर जारी है. कई इलाकों में तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी जमा होने की स्थिति बनी है. इसके अलावा झालावाड़ और करौली में भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है.


प्रशासन की ओर से लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है. बारिश के बीच लोगों से सावधानी बरतने और जलभराव वाले रास्तों पर जाने से बचने की अपील की जा रही है. स्कूल बंद करने का फैसला भी इसी एहतियात का हिस्सा है, ताकि बच्चों को खराब मौसम में किसी तरह की परेशानी न हो.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sawai Madhopur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

राजस्थान में मानसून फिर दिखाएगा असर, अगले 3 घंटों में इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल, पढ़ें आज का वेदर अपडेट

राजस्थान में मौसम ने ली करवट! जयपुर-दौसा में ऑरेंज अलर्ट, इन 20 जिलों में भी बारिश का खतरा

राजस्थान को तबीयत से भिगोने आ रहे हैं काले बादल! इन संभागों में ताबड़तोड़ बरसेंगे बदरा, पढ़ें वेदर अपडेट

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
monsoon 2026 update

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भारी बारिश के चलते झालावाड़, करौली-सवाईमाधोपुर के स्कूलों में लगा ताला, धौलपुर में कक्षा 1 से 12 तक स्कूलों की छुट्टी
2
3
4
5