/भारी बारिश के चलते झालावाड़, करौली-सवाईमाधोपुर के स्कूलों में लगा ताला, धौलपुर में कक्षा 1 से 12 तक स्कूलों की छुट्टी

Rajasthan School News: राजस्थान में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ता नजर आ रहा है. कई जिलों में लगातार बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है. झालावाड़, करौली, सवाईमाधोपुर और धौलपुर समेत कई इलाकों में भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है. बारिश को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए हैं. वहीं बारां में नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात पर नजर रखी जा रही है.



सवाईमाधोपुर में सभी स्कूल बंद

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सवाईमाधोपुर जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिले के कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है. यह आदेश सरकारी और गैर-सरकारी दोनों स्कूलों पर लागू रहेगा. जिला कलेक्टर कानाराम के निर्देश पर छुट्टी का आदेश जारी किया गया है. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी देवीलाल मीणा ने इसकी जानकारी दी. लगातार बारिश और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है.



सरमथुरा में भी कक्षा 1 से 12 तक छुट्टी

धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र में भी बारिश के कारण आज सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है. जिला कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. आदेश के मुताबिक कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालय बंद रहेंगे. प्रशासन ने साफ किया है कि स्कूलों को आदेश का पालन करना होगा. आदेश की अवहेलना करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.



बारां में नदी उफान पर

भारी बारिश का असर बारां जिले में भी दिखाई दे रहा है. बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी उफान पर है. इससे आसपास के इलाकों में प्रशासन की चिंता बढ़ गई है. लोगों को नदी और निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है.



जयपुर और टोंक में भी तेज बारिश

जयपुर और टोंक में भी बारिश का दौर जारी है. कई इलाकों में तेज बारिश के कारण सड़कों पर पानी जमा होने की स्थिति बनी है. इसके अलावा झालावाड़ और करौली में भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है.



प्रशासन की ओर से लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है. बारिश के बीच लोगों से सावधानी बरतने और जलभराव वाले रास्तों पर जाने से बचने की अपील की जा रही है. स्कूल बंद करने का फैसला भी इसी एहतियात का हिस्सा है, ताकि बच्चों को खराब मौसम में किसी तरह की परेशानी न हो.

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