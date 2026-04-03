पर्यटक सुरक्षा को लेकर Active हुई पुलिस, SP ने होटलियर्स को समाधान का दिया आश्वासन

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर पुलिस अधीक्षक जेष्ठा मैत्रेयी ने आज अपने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में होटलियर्स एंव होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक ली , बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई ,बैठक के दौरान होटलियर्स द्वारा रणथंभौर रोड स्थित मैरिज गार्डनों में देर रात तक डीजे बजाने ,रणथंभौर रोड पर एफसीआई गोदाम के पास आये रहने वाली जाम की स्थिति एंव आतिशबाजी एंव ध्वनिप्रदूषण , तथा चौपाटी सहित रणथंभौर रोड पर भिखारियों द्वारा पर्यटकों को परेशान करने की शिकायत एसपी जेष्ठा मैत्रेयी से की गई.



सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क के पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों की सुविधा व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है. पुलिस अधीक्षक जेष्ठा मैत्रेयी ने 2 अप्रैल 2026 को अपने कार्यालय में होटलियर्स एवं होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई. बैठक में पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई.



होटलियर्स द्वारा उठाई गई प्रमुख समस्याएं

बैठक के दौरान होटल व्यवसायियों ने रणथंभौर रोड पर बढ़ती समस्याओं की शिकायत एसपी से की. सबसे बड़ी समस्या मैरिज गार्डनों में देर रात तक डीजे बजाने की बताई गई, जिससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है. इसके अलावा एफसीआई गोदाम के पास लगने वाले जाम, आतिशबाजी और ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी चर्चा में रही.होटलियर्स ने बताया कि रणथंभौर रोड पर भिखारियों द्वारा पर्यटकों को लगातार परेशान किया जाता है, खासकर चौपाटी क्षेत्र में. उन्होंने एसपी से रणथंभौर रोड पर अलग से पर्यटक थाना खुलवाने की मांग रखी, ताकि पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित हो सके.

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सुरक्षा और सुविधा को लेकर मांगे गए उपाय

होटल एसोसिएशन ने एसपी जेष्ठा मैत्रेयी से कई अहम मांगें कीं. इनमें पर्यटकों के लिए थानों पर एक विशेष हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराने, रणथंभौर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास गणेश धाम और शेरपुर हेलीपैड पर बेहतर लाइटिंग व्यवस्था कराने की मांग शामिल है. सबसे गंभीर मुद्दा ओवरलोडेड वाहनों और अवैध बजरी-पत्थर वाहनों का था. होटलियर्स ने बताया कि अल सुबह रणथंभौर रोड पर ये वाहन बेहद तेज रफ्तार से दौड़ते हैं. पर्यटक सफारी के लिए सुबह जल्दी रणथंभौर जाते हैं, ऐसे में इन वाहनों से अनहोनी की आशंका बनी रहती है. उन्होंने इन वाहनों पर सख्त अंकुश लगाने की मांग की.

एसपी का आश्वासन

पुलिस अधीक्षक जेष्ठा मैत्रेयी ने होटलियर्स की सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना. उन्होंने बैठक में आश्वासन दिया कि रणथंभौर रोड पर रात्रि गस्त बढ़ाई जाएगी और ओवरलोड वाहनों तथा अवैध बजरी-पत्थर वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. एसपी ने कहा कि होटलियर्स द्वारा उठाई गई अन्य मांगों पर भी नियमानुसार उचित कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने पर्यटन क्षेत्र को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए पुलिस की पूरी सहायता का भरोसा दिलाया.

नए एसपी का स्वागत

बैठक के दौरान होटलियर्स ने जिले की नई पुलिस अधीक्षक जेष्ठा मैत्रेयी का भव्य स्वागत किया. उन्होंने एसपी को पुष्प गुच्छ और बुके भेंट कर उनका स्वागत किया और जिले में उनके कार्यकाल की सफलता की कामना की.यह बैठक सवाई माधोपुर के पर्यटन उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. होटल व्यवसायी उम्मीद कर रहे हैं कि एसपी के आश्वासन के अनुसार जल्द ही रणथंभौर रोड की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जिससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सकेगा और क्षेत्र का पर्यटन कारोबार और मजबूत होगा.रणथंभौर टाइगर रिजर्व देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है. ऐसे में पर्यटक सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है. एसपी जेष्ठा मैत्रेयी द्वारा होटलियर्स के साथ की गई यह बैठक इस दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है.

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