सवाई माधोपुर के रणथंबौर में पर्यटकों की भारी आवक, गुलजार हुआ रणथंभौर

Sawai Madhopur News: स्कूलों में शीतकालीन अवकाश की छुट्टियों के चलते बच्चों को लेकर लोग घूमने फिरने के लिए जगह-जगह का टूर प्लान बनाते रहते हैं. क्रिसमस की छुट्टियों के साथ ही नए साल के आगमन और पुराने साल की विदाई को लेकर भी लोग खासा उत्साहित नजर आते हैं. इसी कड़ी में सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में पर्यटकों की भारी आवक देखने को मिल रही है. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Arvind singh
Published: Dec 28, 2025, 01:49 PM IST | Updated: Dec 28, 2025, 01:49 PM IST

सवाई माधोपुर के रणथंबौर में पर्यटकों की भारी आवक, गुलजार हुआ रणथंभौर

Sawai Madhopur News: टाइगर के स्वच्छंद विचरण को लेकर विश्व पटल पर अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाला रणथंभौर पैंथर, भालू सांभर, चीतल एवं अन्य वन्य जीवों की साइटिंग के लिए भी खास प्रसिद्ध है. इन दिनों रणथंभौर नेशनल पार्क में देसी विदेशी पर्यटकों की भीड़ जमा हो रही है. रणथंबोर वन प्रशासन की ओर से पर्यटकों के लिए पीक सीजन को देखते हुए एक्स्ट्रा वाहनों की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि अधिक से अधिक पर्यटकों का टाइगर सफारी का सपना पूरा हो सके, साथ ही सैलानियों को किसी तरह की कोई परेशानी भी न उठानी पड़े.

रणथंभौर का पर्यटन हमेशा गुलजार रहता
रणथंभौर नेशनल पार्क पर्यटको को अपनी ओर बर्बश ही आकर्षित कर लेता है. रणथंभौर टाईगर रिजर्व में वैसे तो हमेशा ही देशी विदेशी सैलानियों की खासा भीड़ रहती है, जिसके चलते रणथंभौर का पर्यटन हमेशा गुलजार रहता है. देश से ही नहीं अपितु सात समंदर पार से भी बड़ी संख्या में सैलानी स्वछंद विचरण करते. बाघों के दीदार करने के लिए रणथंभौर आते हैं लेकिन रणथंभौर के पर्यटन के लिहाज़ से दिसम्बर और जनवरी माह को पीक सीज़न माना जाता है.


रणथंभौर में पर्यटकों की खासा भीड़ नजर आने लगी
दिसम्बर में शीतकालीन छुट्टियों के साथ ही नये साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी रणथंभौर पहुंचते है . ऐसे में सैलानियों की आवक को देखते हुवे वन विभाग द्वारा दिसम्बर माह में ही पर्यटकों के लिए विशेष इंतजाम कर लिए जाते है . इस बार अभी से ही रणथंभौर में पर्यटकों की खासा भीड़ नजर आने लगी है. ऐसे में पर्यटकों की आवक को लेकर रणथंभौर की ऑनलाइन बुकिंग आगामी करीब दो माह के लिए पूरी तरह से फूल चल रही है.

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रणथंभौर की ऑनलाइन बुकिंग के साथ ही करंट बुकिंग भी पूरी तरह से फूल चल रही है., वनाधिकारियों के मुताबिक, जिन पर्यटकों ने ऑनलाइन बुकिंग पहले से करा रखी है. उन्हें तो टाईगर सफारी में कोई परेशानी नहीं हो रही है लेकिन जो लोग बिना ऑनलाइन बुकिंग के रणथंभौर आ रहे हैं. उन्हें करंट में टिकट नहीं मिल पाने से परेशानी हो रही है. रणथंभौर में पर्यटकों का इतना रस है कि सभी को सफारी उपलब्ध होना मुश्किल हो रहा है क्योंकि एनटीसीए की गाइड लाइन के मुताबिक, रणथंभौर में 140 वाहन ही प्रति पारी सफारी पर जा सकते हैं.


अलग से पांच वाहनों की व्यवस्था की गई
वन विभाग द्वारा ऐसे पर्यटकों के लिए अलग से पांच वाहनों की व्यवस्था की गई है, जिनके पहले से बुकिंग टिकट नहीं है,लेकिन पर्यटकों की भीड़ अभी से इतनी है कि अलग से वन विभाग द्वारा की गई पांच वाहनों की व्यवस्था भी कम पड़ रही है. ऐसे में टिकट नहीं मिलने से कई पर्यटकों को निराश ही बिना टाईगर सफारी के रणथंभौर से मायूस होकर लौटना पड़ रहा है ,रणथंभौर के पर्यटन डीएफओ संजीव शर्मा का कहना है कि रणथंभौर में अभी से इतना रस है तो आगामी दिनों में तो ओर भी भीड़ बढ़ने की संभावना है.

वन विभाग आगामी दिनों में रणथंभौर नेशनल में आने वाले पर्यटकों की तादात को लेकर अलर्ट है. जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो ,लेकिन बडी बात ये है कि रणथंभौर में एनटीसीए की गाइड लाइन के मुताबिक वाहनों की निर्धारित संख्या है ,लेकिन यहां पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है, ऐसे में जो पर्यटक बिना बुकिंग के रणथंभौर भ्रमन पर आने का प्लान बना रहे हैं. उन्हें यहां टाइगर सफारी नसीब हो सके यह कहा नहीं जा सकता.

