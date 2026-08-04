/सवाई माधोपुर में बदलने वाला है मौसम, गरज-चमक के साथ होगी ताबड़तोड़ बारिश! ऑरेंज अलर्ट जारी

Sawai Madhopur Weather: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के जयपुर केंद्र ने जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों के दौरान जिले के कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश, मेघगर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने के लिए कहा गया है.



कैसा रहेगा सवाई माधोपुर का मौसम?

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मौसम विभाग के ताजा नाउकास्ट अलर्ट के मुताबिक सवाई माधोपुर में मौसम अचानक बदल सकता है. दिन में कभी भी घने बादल छा सकते हैं और तेज गरज-चमक के साथ बारिश शुरू हो सकती है. कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है. मौसम विभाग का कहना है कि खराब मौसम का असर सामान्य जनजीवन पर पड़ सकता है, इसलिए लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है.



इन लोगों को बरतनी होगी ज्यादा सावधानी

ऑरेंज अलर्ट के दौरान किसानों, खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों और यात्रा कर रहे नागरिकों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है. यदि गरज-चमक शुरू हो जाए तो पेड़ों के नीचे खड़े होने, खुले मैदान में रुकने या बिजली के खंभों के पास जाने से बचें. तेज हवा के दौरान कमजोर निर्माण, टीन शेड और होर्डिंग्स के आसपास भी नहीं रुकना चाहिए.



प्रशासन और लोगों के लिए सलाह

मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम से जुड़ी आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें. वाहन चालकों को बारिश के दौरान सावधानी से वाहन चलाने और जलभराव वाले रास्तों से बचने की सलाह दी गई है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से बिजली कड़कने के दौरान खेतों में काम नहीं करने की अपील की गई है.



बारिश से राहत भी, परेशानी भी संभव

बारिश होने से जिले में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी और उमस से राहत मिलने की संभावना है. साथ ही खरीफ फसलों के लिए यह बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है. हालांकि यदि कम समय में तेज बारिश होती है तो शहर और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है. ऐसे में स्थानीय प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है.



क्या होता है ऑरेंज अलर्ट?

मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट इस बात का संकेत होता है कि मौसम सामान्य से ज्यादा प्रभाव डाल सकता है और लोगों को तैयार रहने की जरूरत है. इस दौरान तेज बारिश, आंधी और वज्रपात जैसी घटनाएं जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं. इसलिए विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है.



मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए सवाई माधोपुर के लोगों को अगले कुछ घंटों तक सतर्क रहने की सलाह दी गई है. यदि मौसम अचानक बिगड़ता है तो सुरक्षित स्थान पर रहें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.

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