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रणथंभौर घूमने आई आयरलैंड की महिला पर्यटक की मौत, अस्पताल में तोड़ा दम

Foreign Female Tourist Death: सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर भ्रमण पर आई एक विदेशी महिला पर्यटक की तबीयत बिगड़ने से बीती रात मौत हो गई.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByArvind singh
Published:Mar 27, 2026, 03:00 PM IST | Updated:Mar 27, 2026, 03:00 PM IST

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रणथंभौर घूमने आई आयरलैंड की महिला पर्यटक की मौत, अस्पताल में तोड़ा दम

Foreign Female Tourist Death: राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर भ्रमण पर आई एक विदेशी महिला पर्यटक की तबीयत बिगड़ने से बीती रात मौत हो गई. फिलहाल पुलिस ने घटना की जानकारी दूतावास को दे दी है और अब दूतावास पर अनुमति मिलने के बाद विदेशी महिला पर्यटक के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

कुण्डेरा थाने के एएसआई रूप सिंह ने बताया कि आयरलैंड निवासी मरियम फ्रांसीसी (40) अपने दोस्तों के साथ रणथंभौर टाइगर रिजर्व घूमने आई थी. यहां महिला पर्यटक अपने दोस्तों के साथ होटल रणथंभौर हेरिटेज हवेली में ठहरी थी. इसी दौरान बीती रात खाना खाने के बाद महिला पर्यटक की तबीयत खराब हो गई. जिसे आनन फानन में अपैक्स रणथंभौर सेविका अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया. पुलिस एवं डॉक्टर्स के मुताबिक, बीती जब महिला को अस्पताल लाया गया जब तक महिला ब्रेन डेड हो गई थी, जिसकी ईसीजी कराई गई, तो वह फ्लेट आई. जिसपर महिला को मृत घोषित कर दिया गया. महिला के मौत के कारणों का सही पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग सकेगा.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

टोंक में कस्बे के आवां रोड पर आज एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल कार के अगले हिस्से में फंसकर काफी दूर तक घिसटती चली गई. हादसे के बाद कार चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. यह घटना आवां रोड पर हुई.

प्रत्यक्षदर्शी हरिराम मीणा खरोई ने बताया कि तेज गति से आ रही कार ने सामने से आ रही बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. भिड़ंत के बाद बाइक कार के नीचे दब गई. गनीमत रही कि टक्कर लगते ही बाइक सवार छिटक कर दूर जा गिरा, जिससे उसकी जान बच गई. उसे मामूली चोटें आई हैं.

चश्मदीदों के अनुसार, कार की रफ्तार बहुत तेज थी और यदि बाइक सवार समय पर नहीं कूदता तो बड़ा हादसा हो सकता था. दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. कार चालक ने भीड़ को देखते हुए बाइक को अपने वाहन के नीचे से निकाला और तेज रफ्तार में कार भगा ले गया. वह बिना रुके वहां से फरार हो गया.

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