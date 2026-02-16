Zee Rajasthan
कलयुगी शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

Sawai Madhopur Crime: सवाई माधोपुर जिले में रवाजंना डूंगर थाना क्षेत्र में एक कलयुगी शिक्षक ने अपने ही स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक नाबालिक छात्र के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है.

Published: Feb 16, 2026, 10:20 PM IST | Updated: Feb 16, 2026, 10:20 PM IST

Sawai Madhopur Crime: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में रवाजंना डूंगर थाना क्षेत्र में एक कलयुगी शिक्षक ने अपने ही स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक नाबालिक छात्र के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है. आरोप है कि शिक्षक ने बालिका को बहला फुसला कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है.

घटना को लेकर रवाजंना डूंगर थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है, जिसपर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी शिक्षक लावा जिला टोंक निवासी विमल कुमार है. जानकारी के मुताबिक, आरोपी शिक्षक सवाई माधोपुर नगर परिषद क्षेत्र में किराए के मकान में रहता है, जबकि उसकी पोस्टिंग सवाई माधोपुर में करीब 40 किलोमीटर दूर एक सरकारी स्कूल में है.

अपनी पदस्थापन वाली जगह से करीब 25 किलोमीटर दूर एक कस्बे में शिक्षक का दूसरा साथी शिक्षक रहता है, जिससे आरोपी शिक्षक जरूरी काम का बहाना लगाकर कमरे की चाबी ले गया. आरोप है कि आरोपी शिक्षक अपने साथी शिक्षक के कमरे पर अपने स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिक बालिका बहला फुसला कर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला.

नाबालिग बालिका अपने नाना नानी के घर रहती है, जहां उसने सारी घटना की जानकारी परिजनों को दी‌। जिसके बाद परिजनों द्वारा आरोपी शिक्षक के खिलाफ रवाजंना डूंगर थाने में पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करवाया गया. मामला दर्ज होने के बाद एसएफएल टीम मौके पर पहुंची और घटना से संबंधित साक्ष्य जुटाए.

वहीं मामले को गम्भीरता से लेते हुवे आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस टीम का गठन किया गया और पुलिस टीम ने तकनीकी सहायता लेते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस मामले को लेकर अग्रिम अनुसंधान में जुटी हुई है.

