Zee Rajasthan
खंडार MLA जितेंद्र गोठवाल का वीडियो वायरल, महिलाएं बोली- कीचड़ में चल कर बताओ

Sawai Madhopur News : सवाईमाधोपुर में खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल को भारी विरोध का सामना करना पड़ा. स्थानीय महिलाएं विधायक की गाड़ी के आगे जमा हो गयी और विधायक से कीचड़ में चलने को कहा फिर …

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Arvind singh
Published: Dec 22, 2025, 09:25 AM IST | Updated: Dec 22, 2025, 09:25 AM IST

Sawai Madhopur News : सवाई माधोपुर जिले की खंडार विधानसभा क्षेत्र में विधायक जितेंद्र गोठवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं. अब जनता बुनियादी समस्याओं को लेकर सीधे विधायक के काफिले को रोककर विरोध जता रही है.

डेकेवा गांव में शिलान्यास कार्यक्रम में जाते समय खराब रास्ते और कीचड़ की समस्या को लेकर महिला-पुरुषों ने विधायक गोठवाल के काफिले को घेर लिया.

ग्रामीणों का आरोप है कि रास्ता निर्माण में गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण पूरे रास्ते में कीचड़ फैल रहा है और आवागमन मुश्किल हो गया है. विरोध कर रही महिलाओं ने विधायक से कहा कि “इस कीचड़ में चलकर बताओ”, लेकिन बातचीत के दौरान माहौल और ज्यादा गरमा गया.

ग्रामीणों के अनुसार विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह वीडियो मीडिया या सोशल मीडिया पर गया तो “200 प्रतिशत काम नहीं होगा”. इस बयान के बाद महिलाएं और अधिक भड़क गईं और विधायक से खुद कीचड़ में उतरकर रास्ते की हालत देखने की बात कहने लगीं.

बाद में विधायक ने कहा कि यह पंचायत का काम है और वे केवल फंड दे सकते हैं. इस पर महिलाओं ने जवाब दिया कि “वोट हमने पंचायत को नहीं, आपको दिया है” अंत में विधायक ने काम करवाने का आश्वासन देकर मौके से प्रस्थान किया.

इधर, खिदरपुर जादोन में भी विधायक गोठवाल को विरोध का सामना करना पड़ा. पंच-पटेलों ने भावपुर की पुलिया अब तक नहीं बनने पर नाराजगी जताई. ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय पुलिया निर्माण का वादा किया गया था, लेकिन दो साल बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे बहिष्कार का रास्ता अपनाएंगे.

खंडार विधानसभा में लगातार हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों ने विधायक के सामने जनता की नाराजगी को खुलकर उजागर कर दिया है.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSawai madhopur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

