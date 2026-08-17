/सवाई माधोपुर को मिली नई रफ्तार! विकास कार्यों से बदलेगी तस्वीर, किरोड़ी लाल मीणा ने किया लोकार्पण-शिलान्यास

Rajasthan Government Project: राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने सवाईमाधोपुर में विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी. करीब साढ़े सात करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का किरोड़ी लाल मीणा ने लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. इनमें सड़क, गौशाला, सामुदायिक भवन और पार्क विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं.

पुराने शहर में करीब 1.79 करोड़ रुपए की लागत से छोटे राजबाग की पुलिया का निर्माण कराया जाएगा. वहीं नगर विकास न्यास की ओर से करीब 4.20 करोड़ रुपए की लागत से आलनपुर सर्किल से ताज होटल तक लिंक रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा.

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विधायक कोटे से होगा दो सामुदायिक भवनों का निर्माण

विधायक कोटे से 25-25 लाख रुपए की लागत से रामद्वारा और अग्रसेन सदन के पास दो सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जाएगा. पंचमुखी बालाजी के सामने गौ-आइसोलेशन सेंटर के विकास के लिए करीब 19.38 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे.

इसी तरह श्री राधा कृष्ण गौशाला और भैरू दरवाजा में चारा डिपो के निर्माण के लिए करीब 30.74 लाख रुपए के विकास कार्य होंगे. नागरिक सुविधाओं और हरित क्षेत्र के विकास के लिए इंदिरा कॉलोनी स्थित पार्क में 15.50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे.

पार्क विकसित करने के लिए करीब 15.51 लाख रुपए मंजूर

खेरदा स्थित रामजानकी मंदिर पार्क के विकास पर करीब 20.76 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे. वहीं महावीर भवन के पास पार्क विकसित करने के लिए करीब 15.51 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है. इन विकास कार्यों के लिए शहरवासियों ने कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा का आभार जताया.



कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 13 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण

कोटा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में रविवार 16 अगस्त को 13 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया. विधायक संदीप शर्मा ने बालाकुंड और केशवपुरा आबादी क्षेत्र में सड़क, नाली, पार्क, योग भवन और सीसी रोड सहित विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार प्रत्येक क्षेत्र और व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.

विधायक संदीप शर्मा ने आगे कहा कि विकास से वंचित क्षेत्रों को चिन्हित कर उनकी जरूरत के अनुसार कार्ययोजना बनाई गई है. उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार पर मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि अब इन क्षेत्रों में विकास कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं और शेष काम भी जल्द पूरे किए जाएंगे.

