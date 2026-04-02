भाड़ौती में स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस, किरोड़ी लाल मीणा ने भाड़ौती में CHC भवन का किया शिलान्यास

Rajasthan News: कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने भाड़ौती कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के नए भवन का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया. उन्होंने कार्य को निर्धारित समय में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए.
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Rajasthan News: राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा गुरुवार को मलारना डूंगर उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने भाड़ौती कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के नए भवन का भूमि पूजन कर शिलान्यास किया. भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने संबंधित ठेकेदार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
उन्होंने कार्य को निर्धारित समय में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए. इसके बाद मंत्री ने भाड़ौती स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नव निर्मित दो कक्षा-कक्षों का लोकार्पण किया और विद्यालय में दो अतिरिक्त कमरों के निर्माण की घोषणा की. इस दौरान डॉ. मीणा ने भाड़ौती में संचालित पूनीराम पीजी कॉलेज के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की.
इस अवसर पर उन्होंने छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. कॉलेज द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में सिविल सेवा परीक्षा में चयनित आईएएस प्रद्युम्न मीना का सम्मान किया गया.
वार्षिक उत्सव के दौरान कन्हैया दंगल कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न गायन पार्टियों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दीं. इस दौरान मंत्री मीणा ने कलाकारों की जमकर सराहना करते हुए पद दंगल को ग्रामीण संस्कृति की पहचान बताया. कार्यक्रम में बामनवास विधायक इंदिरा मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे.
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