डिग्री सिस्टम में बड़ा घोटाला? हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अब ‘फाइलों’ में कैद

Sawai Madhopur news: रीको एरिया स्थित लेक्स इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थियों ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. विद्यार्थियों का आरोप है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर की लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता के कारण प्रदेश के हजारों छात्रों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है.

लेक्स इंस्टीट्यूट, जो पिछले सात वर्षों से होटल मैनेजमेंट की डिग्री करा रहा है, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के अधीन है. विद्यार्थियों का कहना है कि बीते दो वर्षों से विश्वविद्यालय लगातार यूजीसी (UGC) और भारत सरकार के कौशल उद्यमिता विकास मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस और अधिनियमों का पालन नहीं कर रहा है.

डिग्रियां लंबित, भविष्य अंधकारमय

विद्यार्थियों ने ज्ञापन में बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने मनमाने ढंग से पूर्णांक और प्राप्तांक का भेद खत्म कर दिया है. छात्रों को डिग्री तभी दी जा रही है, जब वे अधिकतम अंक या क्रेडिट प्राप्त कर लें. जबकि गाइडलाइंस में स्पष्ट निर्देश है कि निर्धारित अधिकतम 180 क्रेडिट में से मात्र 120 क्रेडिट प्राप्त करने पर ही डिग्री दी जानी चाहिए.

विश्वविद्यालय की इस मनमर्जी के चलते आज हजारों विद्यार्थियों में से मात्र 500 से 600 छात्रों को ही डिग्री मिल पाई है. प्रदेश भर के सैकड़ों कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की डिग्रियां लंबित हैं, जिससे उन्हें नौकरी और उच्च शिक्षा दोनों में कठिनाई हो रही है.

विश्वविद्यालय की साख पर सवाल

विश्वविद्यालय की स्थापना 2018 में हुई थी, तब इससे लगभग 137 कॉलेज जुड़े थे और प्रतिवर्ष 15,000 से अधिक विद्यार्थी नामांकित होते थे. लेकिन अब यह संख्या घटकर मात्र 38 कॉलेज और लगभग 1000 विद्यार्थियों तक सिमट गई है. छात्रों का कहना है कि वे अपनी जेब से फीस देकर कौशल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन डिग्री न मिलना न केवल उनके साथ अन्याय है, बल्कि कौशल शिक्षा पर खर्च किए जा रहे सरकारी धन का भी दुरुपयोग है.

छात्रों ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी 5 कार्य दिवसों में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो वे प्रदेश स्तर पर शांतिपूर्ण आंदोलन, धरना-प्रदर्शन और आमरण अनशन करने के लिए विवश होंगे.

