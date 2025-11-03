Zee Rajasthan
अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई, स्थानीय लोगों ने जताया विरोध

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के रामद्वारा क्षेत्र में आज वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. वन विभाग की टीम ने रामद्वारा के पीछे सालों से रह रहे कुछ पशुपालकों के बाड़ों का अतिक्रमण हटाया. वन विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया.

इस पर वन विभाग की टीम द्वारा हल्का बल प्रयोग भी किया गया. स्थानीय निवासी लोगों ने बताया कि वे सालों से यहां पशुपालन का काम करते आ रहे हैं. साल 1980 से रामद्वारे के पीछे उनके मवेशियों के बाड़े बने हुए हैं. बाड़ों में वह गाय, भैंस, बकरी का पालन कर अपने परिवार का लालन-पालन करते आ रहे हैं.

लोगों का आरोप है कि वन विभाग द्वारा उनके बरसों पुराने बाड़ों को बिना नोटिस दिए अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया. जब लोगों ने इसका विरोध किया, तो वनकर्मियों द्वारा बल प्रयोग भी किया गया और लोगों के साथ मारपीट की गई. वहीं मामले को लेकर रणथम्भौर टाइगर रिजर्व के आरोपीटी रेंजर अश्विनी प्रताप सिंह का कहना है कि कुछ लोगों ने अस्थाई रूप से पत्थर डालकर वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है.

जिसपर रणथम्भौर टाइगर रिजर्व की सुरक्षा दीवार बनाना प्रस्तावित है. वन विभाग द्वारा अतिक्रमणकारियों को लोगों को 15 दिन पूर्व अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी गई थी, लेकिन उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए गया. ऐसे में आज विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए करीब दस भूखंडों से अस्थाई अतिक्रमण हटाया गया.

