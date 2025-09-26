अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली, तीन गंभीर घायल, जिला अस्पताल रैफर

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले के खंडार थाना क्षेत्र में सवाई माधोपुर-श्योपुर मार्ग NH-552 पर बड़ा हादसा हो गया. बहरावंडा खुर्द और दौलतपुरा गांव के बीच एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में ट्रैक्टर चालक सहित एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रैक्टर तेज गति से जा रहा था तभी अचानक चालक का संतुलन बिगड़ गया और ब्रेक लगाए तो ट्रैक्टर पलट गया. सड़क पर अचानक हुए इस हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात बाधित हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बहरावंडा खुर्द लाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने ट्रैक्टर चालक सहित गंभीर रूप से घायल महिला और युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल सवाई माधोपुर रैफर कर दिया. घायलों की पहचान पपीता पत्नी रेशम, रेशम पुत्र ईसरया और मुनिराम पुत्र रामसिंह मोगिया, निवासी श्यामपुर थाना वीरपुर जिला श्योपुर (मध्य प्रदेश) के रूप में हुई है.

खबर:- घटना की जानकारी मिलते ही बहरावंडा खुर्द पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. हादसे के बाद कुछ देर के लिए हाईवे पर जाम जैसी स्थिति बन गई थी, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद नियंत्रित किया. गौरतलब है कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से बार-बार वाहन चालकों पर नियंत्रण और जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है.गनीमत ये रही कि हादसें में ट्रेक्टर ही पलटा अगर ट्राली पलट जाती तो उसमें सवार महिलाएं, छोटे बच्चें हादसें का शिकार बन जाते.