सवाई माधोपुर में नाले में मिला शख्स का शव, इलाके में फैली सनसनी

Sawai Madhopur news: सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा कस्बा स्थित रेलवे स्टेशन के सामने नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई.
Sawai Madhopur news: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा कस्बा स्थित रेलवे स्टेशन के सामने नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई. देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई.
गंदे पानी के नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था. लोगों की सूचना पर बरवाड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना करने के पश्चात अज्ञात शव को अपने कब्जे में लिया और बरवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया. युवक की उम्र 30 से 35 साल बताई जा रही है. पुलिस शव की पहचान करने के प्रयासों के साथ ही जांच में जुटी हुई है.
सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा तहसील क्षेत्र के एकडा बोरदा गांव के बीच तेज गति से आ रही एक बोलेरो कार ने सड़क के समीप बकरियां चरा रही एक महिला को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही महिला की मौत हो गई.
बोलेरो चालक बोलेरो छोड़कर मौके से फरार हो गया. मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना पर पहुंची चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया तथा बोलेरो कार को जप्त कर लिया. चालक मौके से फरार है.
मृतक महिला बोरदा गांव की निवासी थी जो कि सड़क के किनारे बकरियां चरा रही थी, तभी अचानक तेज गति से आ रही बोलेरो कार की टक्कर से यह हादसा घटित हो गया. पुलिस ने शव कब्जे में कर सीएचसी चौथ का बरवाड़ा पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया.