Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सवाई माधोपुर में नाले में मिला शख्स का शव, इलाके में फैली सनसनी

Sawai Madhopur news: सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा कस्बा स्थित रेलवे स्टेशन के सामने नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Arvind singh
Published: Nov 08, 2025, 11:43 PM IST | Updated: Nov 08, 2025, 11:43 PM IST

Trending Photos

भारत की सबसे रहस्यमयी और भूतिया जगह, जहां सूर्यास्त के बाद लग जाता है ग्रहण!
8 Photos
Bhangarh Fort

भारत की सबसे रहस्यमयी और भूतिया जगह, जहां सूर्यास्त के बाद लग जाता है ग्रहण!

सर्दियों में झटपट घर पर बनाएं राजस्थानी बाजरा रोटी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Rajasthani Bajra Roti

सर्दियों में झटपट घर पर बनाएं राजस्थानी बाजरा रोटी, जानें रेसिपी और फायदे

पति के रोज-रोज के मारपीट से परेशान पत्नी ने ऐसे किया इलाज, एक ही झटके में पहुंचाया श्मशान
8 Photos
rajasthan news

पति के रोज-रोज के मारपीट से परेशान पत्नी ने ऐसे किया इलाज, एक ही झटके में पहुंचाया श्मशान

राजस्थान में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड! जानें मौसम का ताजा अपडेट
8 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड! जानें मौसम का ताजा अपडेट

सवाई माधोपुर में नाले में मिला शख्स का शव, इलाके में फैली सनसनी

Sawai Madhopur news: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा कस्बा स्थित रेलवे स्टेशन के सामने नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई. देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई.

गंदे पानी के नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था. लोगों की सूचना पर बरवाड़ा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना करने के पश्चात अज्ञात शव को अपने कब्जे में लिया और बरवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया. युवक की उम्र 30 से 35 साल बताई जा रही है. पुलिस शव की पहचान करने के प्रयासों के साथ ही जांच में जुटी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पढ़ें एक और बड़ी खबर

सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा तहसील क्षेत्र के एकडा बोरदा गांव के बीच तेज गति से आ रही एक बोलेरो कार ने सड़क के समीप बकरियां चरा रही एक महिला को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही महिला की मौत हो गई.

बोलेरो चालक बोलेरो छोड़कर मौके से फरार हो गया. मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना पर पहुंची चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया तथा बोलेरो कार को जप्त कर लिया. चालक मौके से फरार है.

मृतक महिला बोरदा गांव की निवासी थी जो कि सड़क के किनारे बकरियां चरा रही थी, तभी अचानक तेज गति से आ रही बोलेरो कार की टक्कर से यह हादसा घटित हो गया. पुलिस ने शव कब्जे में कर सीएचसी चौथ का बरवाड़ा पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया.

Tags

Trending news