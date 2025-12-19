सवाई माधोपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से युवक की मौत, सड़क पर शव रखकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Sawai Madhopur News: मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के करेल बरियारा रोड पर गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार दियाराम बैरवा की मौत के बाद एक करोड़ रुपये का मुआवजा और संविदा पर नौकरी की मांग को लेकर लेकर ग्रामीणों के द्वारा सड़क पर शव रख कर प्रदर्शन किया गया. इस दौरान करीब 5:30 घंटे के गतिरोध की बाद रात 11 बजें दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी. उसके बाद मृतक के शव को मलारना डूंगर सीएचसी पहुंचाया गया, जहां मृतक का आज पोस्टमार्टम होगा.

दरअसल मृतक दियाराम बैरवा अपने पुत्र संतोष को छोड़ने के लिए टोंड गांव जा रहा था. इसी दरमियान मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्राली ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में दियाराम बैरवा की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद सैंकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गए. इस दौरान कुछ देर के लिए ग्रामीण लालसोट कोटा हाईवे पर पहुंच गए, जहां उन्होंने थोड़ी देर जाम लगाया मगर पुलिस की सख्ती और हल्के बल प्रयोग के चलते जाम खोल दिया परंतु ग्रामीण करेल बरियारा लिंक रोड पर सड़क पर शव रखकर एक करोड रुपये मुआवजा और संविदा पर नौकरी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए.

मृतक परिवार को संविदा पर नौकरी का आश्वासन दिया

मामले की संवेदनशीलता के चलते एसडीएम संदीप कुमार बेरड़, डिप्टी उदय सिंह मीणा तहसीलदार रामजीलाल मीणा आदि मौके पर पहुंचे और परिजनों से समझाइश का प्रयास किया. परंतु परिजन अपनी मांगों पर अड़े रहे और प्रशासन से लिखित आश्वासन मांगते रहे. इस दौरान ग्रामीणों ने दूरभाष पर एसडीएम की कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से बात करवाई, जिसपर कृषि मंत्री के हस्तक्षेप के बाद एसडीएम ने उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद मृतक परिवार को संविदा पर नौकरी का आश्वासन दिया.

वहीं पालनहार योजना और मुख्यमंत्री सहायता कोष से अधिक से अधिक राशि दिलवाने का भरोसा दिलाया. साथ ही अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन दिया उसके बाद रात करीब 11 बजे प्रशासन और ग्रामीणों के बीच सहमति बनी जिसपर पुलिस ने मृतक के शव को मलारना डूंगर अस्पताल पहुंचाया, जहां मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.

उधर जैसे ही ट्रैक्टर ट्राली से हादसे की सूचना मिली तो मलारना डूंगर थाना अधिकारी राजेश मीणा, बौंली थानाधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी और सवाई माधोपुर से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता घटनास्थल पर पहुंचा हालांकि पुलिस ने मामले में ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर लिया मगर चालक फरार है.

