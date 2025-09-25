Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में नीम के पेड़ पर लटका मिला अधेड़ का शव, मची सनसनी

Sawai Madhopur News: राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र के भगवतगढ़ कस्बे में आज उस वक्त सनसनी फैल गई, जब कस्बे की मीणा मोहल्ले में घर के बाहर एक नीम के पेड़ से एक अधेड़ का शव लटका हुवा मिला. नीम के पेड़ से शव लटका होने की सूचना कस्बे में आग की तरह फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Arvind singh
Published: Sep 25, 2025, 01:28 PM IST | Updated: Sep 25, 2025, 01:28 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में है देश का एकमात्र ऐसा मंदिर, जहां होता है माता रानी की पीठ का श्रृंगार!
6 Photos
Baran news

राजस्थान में है देश का एकमात्र ऐसा मंदिर, जहां होता है माता रानी की पीठ का श्रृंगार!

झुंझुनूं की ये राजस्थानी डिश सर्दियों में मचाती है धूम! घर पर ऐसे बनाएं आसान सी रेसिपी
7 Photos
Rajasthan famous Food

झुंझुनूं की ये राजस्थानी डिश सर्दियों में मचाती है धूम! घर पर ऐसे बनाएं आसान सी रेसिपी

PM के बांसवाड़ा दौरे में बच्चे बने मोदी! पीएम की तरह लुक से खींचा सबका ध्यान
7 Photos
pm modi in Banswara

PM के बांसवाड़ा दौरे में बच्चे बने मोदी! पीएम की तरह लुक से खींचा सबका ध्यान

Photos: किलों से आगे भी है राजस्थान ये खूबसूरती! आपकी अक्टूबर-नवम्बर की ट्रिप बना देंगी यादगार...
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

Photos: किलों से आगे भी है राजस्थान ये खूबसूरती! आपकी अक्टूबर-नवम्बर की ट्रिप बना देंगी यादगार...

सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में नीम के पेड़ पर लटका मिला अधेड़ का शव, मची सनसनी

Sawai Madhopur News: जिले के चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र के भगवतगढ़ कस्बे में आज उस वक्त सनसनी फैल गई, जब कस्बे की मीणा मोहल्ले में घर के बाहर एक नीम के पेड़ से एक अधेड़ का शव लटका हुवा मिला. नीम के पेड़ से शव लटका होने की सूचना कस्बे में आग की तरह फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

सूचना पर चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से शव को फंदे से उतारकर चौथ का बरवाड़ा सीएचसी की मोर्चरी पहुंचाया. मृतक की शिनाख्त 55 वर्षिय धनपाल पुत्र हजारी मीणा के रूप में हुई.

जानकारी के मुताबिक, घटना के वक्त धनपाल घर पर अकेला ही था. बाकी परिजन खेत खलिहान या इधर उधर गये हुवे थे और घर पर नहीं थे. परिजन जब घर पहुंचे तो उन्हें घर के बाहर नीम के पेड़ से धनपाल का शव लटका मिला. शव के पास ही एक चार पाई बिछी हुई थी. वहीं, नीम के छोटे से पेड़ से ही शव लटक रहा था. शव के गले मे फांसी का फंदा था और पैर पूरी तरह से ज़मीन पर टिक रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रथम दृष्टया ऐसे लगा रहा था मानो किसी ने जैसे हत्या कर शव पेड़ से लटका दिया हो. पुलिस भी मामले को संदेहसास्पद मान रही है और घटना की जांच हत्या अथवा आत्महत्या दोनों ही एंगल से कर रही है. फिलहाल मृतक के परिजनों द्वारा किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है. पुलिस पोस्टमार्टम की कार्यवाही में जुटी हुई है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा.

परिजनों द्वारा कोई परिवाद या शिकायत देने पर ही पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही ओर मामले की सही जांच की जाएगी. तभी पता लग पायेगा कि धनपाल ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है या उसकी हत्या कर किसी ने शव नीम के पेड़ से लटका दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news