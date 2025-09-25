सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में नीम के पेड़ पर लटका मिला अधेड़ का शव, मची सनसनी

Sawai Madhopur News: राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र के भगवतगढ़ कस्बे में आज उस वक्त सनसनी फैल गई, जब कस्बे की मीणा मोहल्ले में घर के बाहर एक नीम के पेड़ से एक अधेड़ का शव लटका हुवा मिला. नीम के पेड़ से शव लटका होने की सूचना कस्बे में आग की तरह फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.
Trending Photos
Sawai Madhopur News: जिले के चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र के भगवतगढ़ कस्बे में आज उस वक्त सनसनी फैल गई, जब कस्बे की मीणा मोहल्ले में घर के बाहर एक नीम के पेड़ से एक अधेड़ का शव लटका हुवा मिला. नीम के पेड़ से शव लटका होने की सूचना कस्बे में आग की तरह फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.
सूचना पर चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से शव को फंदे से उतारकर चौथ का बरवाड़ा सीएचसी की मोर्चरी पहुंचाया. मृतक की शिनाख्त 55 वर्षिय धनपाल पुत्र हजारी मीणा के रूप में हुई.
जानकारी के मुताबिक, घटना के वक्त धनपाल घर पर अकेला ही था. बाकी परिजन खेत खलिहान या इधर उधर गये हुवे थे और घर पर नहीं थे. परिजन जब घर पहुंचे तो उन्हें घर के बाहर नीम के पेड़ से धनपाल का शव लटका मिला. शव के पास ही एक चार पाई बिछी हुई थी. वहीं, नीम के छोटे से पेड़ से ही शव लटक रहा था. शव के गले मे फांसी का फंदा था और पैर पूरी तरह से ज़मीन पर टिक रहे थे.
प्रथम दृष्टया ऐसे लगा रहा था मानो किसी ने जैसे हत्या कर शव पेड़ से लटका दिया हो. पुलिस भी मामले को संदेहसास्पद मान रही है और घटना की जांच हत्या अथवा आत्महत्या दोनों ही एंगल से कर रही है. फिलहाल मृतक के परिजनों द्वारा किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया है. पुलिस पोस्टमार्टम की कार्यवाही में जुटी हुई है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा.
परिजनों द्वारा कोई परिवाद या शिकायत देने पर ही पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही ओर मामले की सही जांच की जाएगी. तभी पता लग पायेगा कि धनपाल ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है या उसकी हत्या कर किसी ने शव नीम के पेड़ से लटका दिया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!