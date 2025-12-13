Zee Rajasthan
Rajasthan Crime News: गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी गंगापुर सिटी, दिनदहाड़े सीने में मारी गोली, छाती से आर-पार हुई बुलेट

Sawai Madhopur Crime News: गंगापुर सिटी में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए हैं. गंगापुर सिटी के थली गांव में दिनदहाड़े हुई फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत का माहौल हो गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Arvind singh
Published: Dec 13, 2025, 12:42 PM IST | Updated: Dec 13, 2025, 12:42 PM IST

Rajasthan Crime News: गंगापुर सिटी. एक बार फिर अपराधियों ने दिनदहाड़े हौसले दिखाए और थली गांव में खुलेआम फायरिंग कर दी. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल छा गया है. अज्ञात बदमाशों ने गांव के ही निवासी पर गोली चलाई, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई.

घटना का पूरा विवरण

घटना थली गांव की है, जहां अज्ञात हमलावरों ने कमलेश गुर्जर पर ताबड़तोड़ गोली चलाई. गोली उनके सीने में लगी और आर-पार हो गई. गोली लगते ही कमलेश जमीन पर गिर पड़े. मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए उन्हें तुरंत उठाया और गंगापुर सिटी के जिला अस्पताल पहुंचाया.

घायल की गंभीर हालत, जयपुर रेफर

जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए कमलेश को तुरंत जयपुर रेफर कर दिया. डॉक्टरों का कहना है कि गोली सीने से आर-पार होने के कारण हालत नाजुक बनी हुई है. फिलहाल उनका जयपुर में इलाज चल रहा है.

पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. ASI बच्चू सिंह के नेतृत्व में टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश या आपसी दुश्मनी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है.

ग्रामीणों में रोष और भय

थली गांव और आसपास के इलाकों में इस घटना के बाद भारी रोष है. लोग कह रहे हैं कि क्षेत्र में अपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आमजन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है. दिनदहाड़े गोलीबारी से महिलाएं और बच्चे खासतौर पर डरे हुए हैं. ग्रामीणों ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जल्द ही आरोपियों तक पहुंच बनाई जाएगी. इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है ताकि लोगों का मनोबल बना रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

