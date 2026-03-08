सवाई माधोपुर में बजरी माफियाओं का आतंक, अवैध बजरी रोकने गई खनन विभाग की टीम पर किया हमला

Sawai Madhopur Gravel Mafia Attack: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में बजरी माफियाओं का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला आज अल सुबह का है. जब बजरी माफियाओं ने जिला मुख्यालय के पुराने शहर स्थित भैरू दरवाजे के नजदीक अवैध बजरी परिवहन रोकने गई खनन विभाग की टीम पर हमला कर दिया. गनीमत यह रही कि खनन विभाग की टीम में शामिल बॉर्डर होमगार्ड ने राइफल तान दी, जिससे डर कर बजरी माफिया भाग निकले अन्यथा कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी.

घटना के बाद शहरवासियों में सनसनी फैल गई. घटना को लेकर खनन विभाग द्वारा बजरी माफियाओं के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दी गई है. वहीं अल सुबह हुई इस घटना को लेकर सम्बंधित विभागों से कोई भी कुछ भी बोलने और बताने को तैयार नहीं है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आज सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास बजरी से भरी एक ट्रैक्टर टॉली को खनन विभाग द्वारा रामद्वारा के पास से पकड़ा गया था.

इस दौरान खनन विभाग की टीम द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर थाने लाया जा रहा था, तभी भैरू दरवाजे के नजदीक पीछे से एक बोलेरो कार तेज रफ्तार से आई और कार में चार से पांच बजरी माफियाओं के बदमाश सवार थे. जिन्होंने खनन विभाग की टीम की सरकारी कार को टक्कर मार दी और ट्रैक्टर ट्रॉली को छुड़वाने का प्रयास किया.

अचानक हुए इस घटनाक्रम और हमले से खनन विभाग की टीम सकते में आ गई, लेकिन खनन विभाग की टीम में शामिल एक बार्डर होमगार्ड ने हिम्मत दिखाई और बजरी माफिया बदमाशों पर अपनी राइफल तान दी, जिससे बदमाश घबरा गए और भाग निकले. इस दौरान बजरी माफिया ने ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध बजरी को मुख्य सड़क पर बिखेर दिया.

खनन विभाग की टीम ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कोतवाली थाने पहुंची और ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस को सुपुर्द कर जब्ती की कार्रवाई की गई. वहीं खनन विभाग द्वारा बजरी माफियाओं के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दी गई. मामले को लेकर खनिज विभाग के उच्चाधिकारियों सहित सम्बंधित विभागीय अधिकारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं हैं.

