टाइगर सिटी के बाद अब ‘अमरूद सिटी’ बनेगा सवाई माधोपुर, 10 हजार किसान होंगे शामिल

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर शहर के 263वें स्थापना दिवस को इस बार अमरूद महोत्सव के रूप में मनाया जायेगा. जिले के पंच गौरव में शामिल अमरूद को लेकर प्रशासन द्वारा पहली बार राष्ट्रीय स्तर का अमरूद महोत्सव मनाने की तैयारियां की जा रही हैं. उत्तरप्रदेश के आम महोत्सव की तर्ज पर आयोजित दो दिवसीय अमरूद महोत्सव में देश भर के करीब 10 हजार से भी अधिक किसान भाग लेंगे.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Arvind singh
Published: Jan 10, 2026, 05:31 PM IST | Updated: Jan 10, 2026, 05:31 PM IST

टाइगर सिटी के बाद अब ‘अमरूद सिटी’ बनेगा सवाई माधोपुर, 10 हजार किसान होंगे शामिल

Sawai Madhopur News: अमरूद महोत्सव में अलग अलग सैशन आयोजित किये जाएंगे, जिसमें न सिर्फ किसानों को उन्नत तकनीकी की जानकारी दी जाएगी बल्कि अमरूद के व्यापार को लेकर बाजार की भी जानकारी दी जाएगी ताकि किसानों को बिचौलियों से छुटकारा मिल सके और मुनाफा किसान को सीधा मिल सके.

राजस्थान का सवाई माधोपुर जिला अमरूदों की मिठास को लेकर ना सिर्फ राजस्थान में अपितु देश भर में अपनी ख़ास पहचान रखता है. जिस तरह से बाघों की अठखेलियों को लेकर सवाई माधोपुर को टाईगर सिटी के नाम से जाना जाता है, उसी तरह से यहां के अमरूदों को लेकर भी सवाई माधोपुर देश भर में प्रसिद्ध है. सवाई माधोपुर के मेवा के नाम से प्रसिद्ध यहां का अमरूद देश भर में अपनी मिठास को लेकर खास पहचान रखता है. सवाई माधोपुर जिले में बड़ी तादात में अमरूद पैदा होते हैं.

आंकड़ों की मानें तो जिले में 15 हज़ार हेक्टेयर भूमि से भी अधिक भूमि में वर्तमान में अमरूदों की पैदावार हो रही है, जो आगामी कुछ साल में 30 हजार हेक्टेयर से भी अधिक हो जाएगी. जिले में सालाना करीब 4 लाख मैट्रिक टन से भी अधिक अमरूदों की पैदावार होती है, जिनसे सालाना 6 से 7 अरब रुपये का अमरूदों का व्यापार और कारोबार होता है .

10 हजार से भी अधिक किसानों के शामिल होने की उम्मीद
जिले में अमरूदों की बंपर पैदावार को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा अमरूद को जिले के पंच गौरव में शामिल किया गया है, ऐसे में इस बार प्रशासन ने सवाई माधोपुर के स्थापना दिवस पर उत्तरप्रदेश के आम महोत्सव की तर्ज पर यहां राष्ट्रीय स्तर का अमरूद महोत्सव मनाने का निर्णय लिया है, जिसे लेकर तैयारियां भी व्यापक स्तर पर की जा रही हैं. 18 और 19 जनवरी को जिला जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान पर पहली बार आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के अमरूद महोत्सव में राजस्थान से ही नहीं अपितु देश भर से 10 हजार से भी अधिक किसानों के शामिल होने की उम्मीद है. जिला प्रशासन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा आयोजित इस अमरूद महोत्सव में प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अगुवानी में देश की विभिन्न कृषि एवं बागवानी से जुड़ी संस्थाओं से कृषि वैज्ञानिक अमरूद महोत्सव में आएंगे, जो यहां आयोजित अलग अलग सेशन में किसानों से संवाद करेंगे और अमरूदों सहित कृषि की नई नई तकनीकियों की जानकारी देंगे.

150 से भी अधिक स्टाल लगाई जाएंगी
दो दिवसीय अमरूद महोत्सव में करीब 150 से भी अधिक स्टाल लगाई जाएंगी, जिनके माध्यम से सवाई माधोपुर में पैदा होने वाले अमरूदों की विभिन्न किस्मों के साथ ही देश के अलग अलग क्षेत्रों में पैदा होने वाले अमरूदों की किस्मों को दरसाया जाएगा. अमरूद महोत्सव के दौरान यहां अमरूद उत्पादन में उपयोगी आदानों की प्रदर्शनी, अमरूदों की विभिन्न किस्मों के पौधों की नर्सरी की प्रदर्शनी, अमरूद की विभिन्न किस्मों की फल प्रदर्शनी, अमरूद से बनने वाले विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी ताकि अमरूद महोत्सव में शामिल होने वाले किसानों को अमरूदों की विभिन्न किस्मों ओर उत्पादों की सही जानकारी मिल सके.


बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा
दो दिवसीय अमरूद महोत्सव में देश के कोने कोने से आये किसानों के मध्य प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और अमरूद उत्पादों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा. साथ ही आधुनिक कृषि में ड्रोन का उपयोग का लाइव डेमो दिया जाएगा. स्मार्ट फार्मिंग मॉडल के तहत कृषि एवं बागवानी में नवाचार ओर तकनीकी से भरपूर खेती के स्मार्ट समाधान ,जैविक एवं प्राकृतिक खेती, केमिकल मुक्त खेती और प्राकृतिक खेती पद्धतियों का प्रदर्शन, कृषि स्टार्टअप एवं एफपीओ के तहत नए कृषि उद्यमों और किसानों के उत्पादों की प्रस्तुति , हाईटैक बागवानी के तहत आधुनिक तकनीकियों से उन्नत फल एवं सब्जी उत्पादन सहित कृषि कल्याणकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी किसानों को दी जाएगी ,साथ ही अमरूद महोत्सव के दौरान आयोजित अलग अलग सैशन में कृषि वैज्ञानिकों का किसानों से सीधे संवाद होगा, जिसमें किसानों को नई नई तकनीकी के साथ ही किसानों की समस्याओं के समाधान का भी अवसर मिलेगा.

अमरूद महोत्सव में आईसीएआर, कृषि विज्ञान केंद्र ,एपीडा , सीआईपीएचीईटि लुधियाना, सीआईएचएस लखनव ,हिसार कृषि विश्वविद्यालय सहित राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थानों के वैज्ञानिक भी शामिल होंगे जो किसानों को ना सिर्फ अमरूद बल्कि अन्य तरह की सभी खती किसानी के बारे में जानकारी देंगे ,अमरूद महोत्सव को लेकर सवाई माधोपुर जिला प्रशासन ,कृषि एवं उद्यान विभाग सहित सभी संबंधित विभाग पूरी तरह से तैयारियों में जुटे हुवे है .


किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा
सवाई माधोपुर का अमरूद अपनी मिठास को लेकर देश भर में जाना जाता है तभी तो यहां का अमरूद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्बू कश्मीर, उत्तर प्रदेश साबित देश के कोने कोने में पहुंच रहा है. सवाई माधोपुर में 10 से 15 किस्म के अमरूद पैदा होते है लेकिन यहां का बर्फ़खान गोला और सफेद अमरूद अपनी मिठास के लिए जाना जाता है. सवाई माधोपुर में सालाना 6 से 7 अरब रुपये का अमरूदों का कारोबार होता है लेकिन इस बार जिले में हुई अतिवृष्टि के चलते अमरूदों की पैदावार में खासा नुकसान हुवा है हालांकि पैदावार कम होने के चलते इस बार किसानों को अमरूदों का भाव अच्छा मिल रहा है. बाजार में अमरूदों का थोक भाव 25 से 30 रुपये किलो चल रहा है, ऐसे में किसानों को इस बार अमरूदों से अच्छा मुनाफ़ा मिल रहा है. वहीं, अमरूदों का खुरदरा भाव 50 से 70 रुपये किलो चल रहा है तो व्यापारियों को भी अच्छा मुनाफा मिल रहा है. किसानों और व्यापारियों का कहना है कि जिले में हुई अतिवृष्टि से इस बार भले ही अमरूदों की पैदावर कम हुई है लेकिन भाव अच्छा होने से किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है.

बाघों की तरह ही सवाई माधोपुर का अमरूद भी सवाई माधोपुर की पहचान है. ऐसे में जिले में आयोजित होने वाले पहले राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव से ना सिर्फ किसानों को फायदा मिलेगा अपितु सरकार को भी फायदा होगा और अमरूदों के उत्पादों को लेकर कई नए एमओयू होने की संभावनाएं भी बनेगी. अमरूद महोत्सव से किसानों और व्यापारियों के बीच बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा. किसानों को नई नई तकनीकी और किस्मों की जानकारी मिलेगी. अमरूद उत्पाद ज्यूस, चिप्स, कैंडी, बार, जेली, बर्फी, लड्डू आदि उत्पादों की जानकारी मिलने से जिले में नई अमरूद यूनिट की सम्भावा बढ़ेगी.

