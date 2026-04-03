सवाई माधोपुर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में एक आरोपी घायल, दूसरा डिटेन

Sawai Madhopur Firing: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में मलारना डूंगर कस्बे में उस समय सनसनी फैल गई जब पुलिस और लूट के आरोपियों के बीच फायरिंग की घटना हो गई. दरअसल जयपुर के प्रताप नगर थाने की पुलिस लूट के मामले में वांछित आरोपियों की तलाश में मलारना डूंगर पहुंची थी. पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी इंदिरा कॉलोनी स्थित एक मकान में छिपे हुए हैं.

जैसे ही पुलिस टीम ने दबिश दी आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुई फायरिंग से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिसकर्मियों ने सूझबूझ दिखाते हुए इधर-उधर छुपकर अपनी जान बचाई और जवाबी कार्रवाई कर आरोपियों के ऊपर फायरिंग की. इस दौरान दोनों तरफ से करीब 5-5 राउंड फायरिंग हुई.

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पुलिस की जवाबी फायरिंग में हंसराज उर्फ टेंपू निवासी बाटोदा के पैर में गोली लग गई. घायल आरोपी को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया. वहीं दूसरे आरोपी रोहित धोबी निवासी शिवाड़ को पुलिस ने डिटेन कर लिया. बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी जयपुर के प्रताप नगर थाने में फरवरी माह में हुई लूट की वारदात में वांछित थे.

प्रताप नगर थाने के हेड कांस्टेबल दशरथ सिंह का नेतृत्व में तीन सदस्य पुलिस टीम लोकेशन के आधार पर उनका पीछा करते हुए मलारना डूंगर पहुंची थी. उधर फायरिंग की घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी उदय सिंह मीणा मलारना डूंगर थाना अधिकारी राजेश मीणा, बौली थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी सहित एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पिस्टल भी बरामद की है. फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल से सभी साक्ष्य जुटाकर प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी.