Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sawai-madhopur
  • /पांचना बांध विवाद : महापंचायत में गोलमा देवी की एंट्री, कहा- किसान की बेटी हूं, पानी नहीं मिलने तक धरने पर रहूंगी

पांचना बांध विवाद : महापंचायत में गोलमा देवी की एंट्री, कहा- किसान की बेटी हूं, पानी नहीं मिलने तक धरने पर रहूंगी

Rajasthan News : पांचना बांध से कमांड एरिया की नहरों में पानी छोड़ने की मांग को लेकर खंडीप गांव में पिछले 15 दिनों से जारी किसानों का धरना अब और तेज हो गया है. पूर्व मंत्री गोलमा देवी ने महापंचायत में पहुंचकर किसानों का समर्थन करते हुए बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने साफ कहा कि "मैं भी एक किसान की बेटी हूं, जब तक नहरों में पानी नहीं खुल जाता और किसानों को उनका हक नहीं मिल जाता, मैं इसी मंच पर धरने पर बैठी रहूंगी.

Edited byPragati PantUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 19, 2026, 08:55 PM|Updated: Jun 19, 2026, 08:55 PM
पांचना बांध विवाद : महापंचायत में गोलमा देवी की एंट्री, कहा- किसान की बेटी हूं, पानी नहीं मिलने तक धरने पर रहूंगी
Image Credit: panchna dam farmer protest Golma Devi entry said ensure waterwill provide

Panchna Dam Farmer Protest : महापंचायत में पहुंची गोलमा देवी ने कोर्ट के आदेश के बावजूद पानी नहीं मिलने पर नाराजगी जताई और किसानों से एकजुट रहने और भाईचारा बनाए रखने की अपील की.

कौन है गोलमा देवी ?

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्व विधायक गोलमा देवी राजस्थान की राजनीति में किसी परिचय की मोहताज नहीं है. उनकी स्थानीय बोली में दिए गये बयान अक्सर ही चर्चा में आ जाते हैं. ऐसे में आज जब किसान महापंचायत में गोलमा देवी पहुंची तो कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बोली की - "जब मैदान में दादी आ गई है, तो बाबा के बारे में बात करने की अब कोई जरूरत नहीं है". गोलमा देवी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, वे पानी दिलाकर ही दम लेंगी.

क्या है पांचना बांध विवाद ?

पांचना बांध, करौली जिला मुख्यालय के पास है. जिसकी कुछ भराव क्षमता 258.62 मीटर और 2100 एससीएफटी है.बांध से करौली और सवाईमाधोपुर के कमांड एरिया के 35 गांव को करीब 9985 हैक्टेअर जमीन को सींचने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन साल 2005 के बाद से अब तक सिंचाई के लिए नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा सका है. पानी नहीं छोड़ने की वजह बांध के पास के किसानों की ओर से करीब 39 गांवों में पहले पानी देने की मांग है. बांध के पास जो लोग है इनका कहना है कि बांध निर्माण के दौरान उनकी जमीन और खेत चले गये अब पानी पर उनका अधिकारी पहले हैं.वहीं बांध के कमांड एरिया के किसान लगातर पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं. प्रशासन की तरफ से दोनों पक्षों में सहमति बनाने की कोशिश भी हुई लेकिन बात नहीं बनी.

पांचना बांध पर क्या है अपडेट ?

पांचना बांध के पानी वितरण को लेकर भरतपुर के डीसी ऑफिस में बैठक जारी है. बैठक में दोनों पक्षों के किसान शामिल है. करौली के विधायक दर्शन गुर्जर, अशोक धाभाई, हाकिम बैसला, अनूप मीणा, रघुवीर मीणा समेत कई किसान बड़ी संख्या में मौजूद हैं. कैंचमेंट और कमांड एरिया दोनों पक्षों के किसान बैठक का हिस्सा है.

पांचना बांध को लेकर बैठक समाप्त हुई

भरतपुर में पांचना बांध के पानी के वितरण को लेकर डीसी ऑफिस में चल रही महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो गई. बैठक को दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताते हुए अपनी-अपनी मांगें प्रशासन के सामने रखीं. चर्चा के दौरान समाधान की दिशा में सहमति बनती नजर आई. अधिकारियों का कहना है कि सरकार जल्द ही इस पूरे मसले का उचित हल निकालने की दिशा में फैसला ले सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sawai Madhopur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे ACB मुख्यालय, बोले- यदि मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार करो

ट्रेंडिंग न्यूज़

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे ACB मुख्यालय, बोले- यदि मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार करो

राजस्थान में मौसम बदलने वाला है अपना रंग-रूप, आंधी-तूफान के साथ बारिश के आसार, IMD ने सुबह 4:44 बजे जारी किया अलर्ट

बारिश ने खोल दी पोल, झुंझुनूं की सड़कें बनीं दरिया, गांधी चौक में बाढ़ जैसे हालात!

सावधान! 25 रुपये किलो वाली मेयोनीज और 80 रुपये का 5 लीटर सॉस खा रहा है आपका बच्चा? जयपुर में पकड़ी गई कीड़ों वाली फैक्ट्री

राजस्थान में प्री-मानसून की एंट्री! इन 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

राजस्थान में बारिश के कहर से भीगेगा कोना-कोना! 28 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में बड़ा फेर-बदल, जानें आज किस रेट पर मिलेगा सोना-चांदी

सोना-चांदी में हुई जोरदार गिरावट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

झुंझुनूं में लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़, शादी के अगले दिन जेवर-नकदी लेकर फरार

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, जयपुर समेत प्रदेशभर में बारिश का दौर सक्रिय, कई जिलों में येलो अलर्ट

कोटा में रिश्ते हुए फिर शर्मसार, दादा ने 9 साल की पोती का 5-6 साल तक किया यौन शोषण

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

राशन लेने आए 27 लोगों को गोदाम में बंद कर गायब हुआ डीलर, घुटन से महिला हुई बेसुध, वीडियो वायरल

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान में सोने-चांदी के रेट ने मचाया तहलका

चूरू के सब इंस्पेक्टर रामफूल मीणा ने बढ़ाई खाकी की शान, सड़क पर तड़प रहे शख्स को CPR देकर बचा ली जान

ट्रांसफर पर फिर लगा ब्रेक? राजस्थान के कर्मचारियों की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका

अगले 3 घंटों में इन जिलों में बदलेगा मौसम! आंधी-बारिश एक साथ करेंगे अटैक

राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने का मन है? पहले जान लें नया खर्च नियम, सरपंच से पार्षद तक का बदल गया है पूरा गणित

जयपुर-दिल्ली हाईवे पर 100 KMPH की रफ्तार पर भी कटेगा टोल, NHAI ने शुरू की हाईटेक व्यवस्था

बारिश से 50 मिनट में ही बहने लगा चूरू, 6-7 जगहों पर सड़कें लबालब, मानसून अभी बाकी

"पापा मैं बिल्कुल ठीक हूं..." कुछ घंटों बाद तिरंगे में घर लौटा वीर सपूत प्रदीप कुमार

Jaipur: 8 दिन से लापता महिला का कुएं में मिला शव, पैर कटे हुए और चांदी के कड़े गायब

पांचना बांध विवाद : महापंचायत में गोलमा देवी की एंट्री, कहा- किसान की बेटी हूं, पानी नहीं मिलने तक धरने पर रहूंगी

बारां में खाद संकट पर प्रशासन का बड़ा फैसला, 1400 किसानों को मिलेंगे टोकन, दो-दो बैग खाद

Breaking News: राजस्थान में तबादलों से हटी रोक, 5 जुलाई तक खुली ट्रांसफर विंडो

प्रतापगढ़ में ट्रेन का सफल ट्रायल, जलोदा जागीर से बड़ी सादड़ी तक लगाई दौड़, हजारों लोगों ने किया स्वागत

राजस्थान SI भर्ती परीक्षा/प्लाटून कमांडर 2025 का रिजल्ट घोषित, 20,045 अभ्यर्थी PET के लिए चयनित

ननिहाल में शौच जाने का कहकर घर से निकला युवक, तालाब के पास रेता खुद का गला

कौन है कमलेश प्रजापति, जिसके एनकाउंटर में पुलिस को सेशन कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Rajasthan News: अंता में जल जीवन मिशन की बड़ी चोरी का खुलासा, 30 लाख के पाइप गुरुग्राम से बरामद, दो आरोपी गिरफ्तार

झुंझुनूं में अन्नपूर्णा रसोई का बड़ा फर्जीवाड़ा, एक ही फोटो से काटे गए कूपन, 3 संस्थाएं ब्लैकलिस्ट

Khejri Wood Smuggling: खेजड़ी की अवैध कटाई का बड़ा खुलासा, हरियाणा भेजी जा रही थीं लकड़ियां

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

15 साल की बच्ची के पेट में थी 12 किलो की गांठ, SMS अस्पताल के डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर बचाई जान

Barmer: पति बना प्रेम कहानी का रोड़ा, तो पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर कर डाली हत्या

कड़केगी बिजली, गिरेंगे ओले, बरसेंगे बादल! राजस्थान के 33 जिलों में भारी बारिश का येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

Dungarpur: शादी से 2 दिन पहले दूल्हे को बदमाशों ने किया लहूलुहान, कटार, चेन और लग्न पत्रिका लेकर हुए फरार

7 महीने तक मौत से लड़ती रही 4 साल की खुशबू... आखिर जिंदगी की जंग हार गई! थार हादसे में मृतकों की संख्या हुई 5

RE-NEET UG 2026 से पहले बड़ा अपडेट, पुराने एडमिट कार्ड पर NTA का अहम फैसला, परीक्षा से पहले जरूरी खबर, नहीं तो हो सकती है परेशानी

TAGS:
Sawai Madhopur News

About the Author

Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल में वेब एडिटर हैं. वह टीवी और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखती हैं. खबरों की गहरी समझ रखने वाली प्रगति जी इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
21 जून को राजस्थान में योग का महाअभियान, 1200 जगहों पर एक साथ होंगे आयोजन, CM भजनलाल भी करेंगे योग
Rajasthan News
2
Sawai Madhopur News
3
Rajasthan Crime News
4
Alwar news
5
Jaipur News