/पांचना बांध विवाद : महापंचायत में गोलमा देवी की एंट्री, कहा- किसान की बेटी हूं, पानी नहीं मिलने तक धरने पर रहूंगी

Panchna Dam Farmer Protest : महापंचायत में पहुंची गोलमा देवी ने कोर्ट के आदेश के बावजूद पानी नहीं मिलने पर नाराजगी जताई और किसानों से एकजुट रहने और भाईचारा बनाए रखने की अपील की.

कौन है गोलमा देवी ?

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पूर्व विधायक गोलमा देवी राजस्थान की राजनीति में किसी परिचय की मोहताज नहीं है. उनकी स्थानीय बोली में दिए गये बयान अक्सर ही चर्चा में आ जाते हैं. ऐसे में आज जब किसान महापंचायत में गोलमा देवी पहुंची तो कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बोली की - "जब मैदान में दादी आ गई है, तो बाबा के बारे में बात करने की अब कोई जरूरत नहीं है". गोलमा देवी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, वे पानी दिलाकर ही दम लेंगी.

क्या है पांचना बांध विवाद ?

पांचना बांध, करौली जिला मुख्यालय के पास है. जिसकी कुछ भराव क्षमता 258.62 मीटर और 2100 एससीएफटी है.बांध से करौली और सवाईमाधोपुर के कमांड एरिया के 35 गांव को करीब 9985 हैक्टेअर जमीन को सींचने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन साल 2005 के बाद से अब तक सिंचाई के लिए नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा सका है. पानी नहीं छोड़ने की वजह बांध के पास के किसानों की ओर से करीब 39 गांवों में पहले पानी देने की मांग है. बांध के पास जो लोग है इनका कहना है कि बांध निर्माण के दौरान उनकी जमीन और खेत चले गये अब पानी पर उनका अधिकारी पहले हैं.वहीं बांध के कमांड एरिया के किसान लगातर पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं. प्रशासन की तरफ से दोनों पक्षों में सहमति बनाने की कोशिश भी हुई लेकिन बात नहीं बनी.

पांचना बांध पर क्या है अपडेट ?

पांचना बांध के पानी वितरण को लेकर भरतपुर के डीसी ऑफिस में बैठक जारी है. बैठक में दोनों पक्षों के किसान शामिल है. करौली के विधायक दर्शन गुर्जर, अशोक धाभाई, हाकिम बैसला, अनूप मीणा, रघुवीर मीणा समेत कई किसान बड़ी संख्या में मौजूद हैं. कैंचमेंट और कमांड एरिया दोनों पक्षों के किसान बैठक का हिस्सा है.



पांचना बांध को लेकर बैठक समाप्त हुई

भरतपुर में पांचना बांध के पानी के वितरण को लेकर डीसी ऑफिस में चल रही महत्वपूर्ण बैठक समाप्त हो गई. बैठक को दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताते हुए अपनी-अपनी मांगें प्रशासन के सामने रखीं. चर्चा के दौरान समाधान की दिशा में सहमति बनती नजर आई. अधिकारियों का कहना है कि सरकार जल्द ही इस पूरे मसले का उचित हल निकालने की दिशा में फैसला ले सकती है.

