मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा, दो लोगों की मौके पर मौत

Sawai Madhopur Accident: सवाई माधोपुर जिले में एक बेहद दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई. चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र से होकर गुजर रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर जोला गांव के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया.
Sawai Madhopur Accident: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में एक बेहद दर्दनाक सड़क दुर्घटना हो गई. चौथ का बरवाड़ा थाना क्षेत्र से होकर गुजर रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर जोला गांव के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. यह हादसा रात करीब एक बजे हुआ, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.
जानकारी के अनुसार, दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि दोनों व्यक्तियों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. हादसे की सूचना मिलते ही चौथ का बरवाड़ा थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा पुलिस जाप्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्य शुरू कराया.
पुलिस ने मौके से दो शवों को कब्जे में लेकर सवाई माधोपुर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है. बताया जा रहा है कि हादसे में शामिल वाहन गुजरात नंबर का है, हालांकि मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. पुलिस मृतकों की शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है
परिजनों तक सूचना पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. हादसे के बाद कुछ समय के लिए दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद सुचारू कराया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुट गई है.
