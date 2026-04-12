2 साल से टूटी पुलिया, ना सड़क ना रास्ता, सवाई माधोपुर के लोगों की बढ़ी मुश्किलें

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर में दो साल पूर्व तेज बारिश के दौरान टूटी लटिया नाले पर बनी राजबाग पुलिया दो साल बाद भी नई नहीं बनी, जिससे स्थानीय लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पुलिया टूटने से चौपहिया वाहन नाले के दूसरी तरफ नहीं आ जा सकते. वहीं लोगों को रोजमर्रा के काम करने में भी खासा परेशानी उठानी पड़ रही है. राजबाग पुलिया को टूटे हुए दो साल का समय हो गया है. बावजूद इसके आज तक इस टूटी पुलिया की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, जिसका खामियाजा यहां रहने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है.

सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर में लटिया नाले पर बनी हुई राजबाग पुलिया विगत दो वर्ष से टूटी हुई है, लेकिन दो वर्ष बाद भी ना तो टूटी हुई राजबाग पुलिया की तरफ प्रशासन का कोई ध्यान गया और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों का ध्यान गया, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को उठाना पड़ रहा है. राजबाग पुलिया बड़ा राजबाग क्षेत्र को पुराने शहर से जोड़ने वाला एक मात्र मार्ग है, लेकिन राजबाग पुलिया विगत दो साल से टूटी हुई है जिसकी सुध लेने वाला कोई नही है.

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पुलिया के दूसरी तरफ बड़ा राजबाग खेल मैदान सहित बालाजी मंदिर है, जहां प्रतिदिन पुराने शहर के सैंकड़ों लोग बालाजी दर्शनों और सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, लेकिन पुलिया टूटने के बाद शहर के लोगों की वहां मॉर्निंग वॉक छूट गई. वहीं लोग बालाजी दर्शनों के लिए भी नहीं जा पाते हैं. पुलिया टूटने के बाद सबसे बड़ी मुश्किल तो उन 30 से 40 परिवारों के लोगों को हो रही है, जो पुलिया के उस पार बसे हुए हैं, जिनमें करीब 100 से अधिक लोग शामिल है.

पुलिया के टूटने के बाद पुलिया के उस पार बसे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किल पशुओं को लेकर है. क्योंकि पुलिया टूटने से उनको पशुओं के लिए चारा अपने सर पर रखकर ले जाना पड़ता है. वहीं शहर से खाने पीने सहित अन्य जरूरत का सामान भी लोगों को अपने माथे या कंधे पर लादकर लाना ले जाना पड़ता है. पुलिया टूटने से चौपहिया वाजन एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं आ जा सकते.

ऐसे में लोगों को या मोटरसाइकिल का सहारा लेना पड़ता है या पैदल सर और कंधे पर सामान लाना ले जाना पड़ता है. नाले में रास्ता खराब है. ऐसे में मोटरसाइकिल से आना जाना भी भारी पड़ता है. पुलिया के उस पर के लोगों को साग सब्जी सहित रोजमर्रा के काम में आने वाला कोई भी समान लाने के लिए लटिया नाला पार करना पड़ता है. लोगों को सबसे अधिक परेशानी बारिश के दौरान होती है.

पुलिया टूटने से लोग बारिश के दौरान लटिया नाले का तेज बहाव पार नहीं कर पाते और पानी कम होने का इंतजार करने को मजबूर रहते हैं. ऐसे में लोगो का कहना है कि आगामी बारिश का मौसम आने से पहले लटिया नाले पर नई पुलिया का निर्माण हो, ताकि उन्हें बारिश के दौरान आने जाने में दिक्कत नही हो.

स्थानीय लोगों का कहना है कि राजबाग पुलिया 12 सितंबर 2024 को तेज बारिश के चलते टूट गई थी. पुलिया को टूट हुए दो साल का समय हो गया, लेकिन टूटी हुई इस पुलिया की आज तक किसी ने सुध नहीं ली. ऐसे में पुलिया के उस पार रहने वाले लोगों को शहर में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. दुपहिया वाहन तो जैसे तैसे नाले से निकल जाते हैं, लेकिन चौपहिया वाहनों की आवाजाही तो पुलिया टूटने के बाद से ही बंद है. विशेषकर बारिश के दिनों में बारिश तेज होने और नाले में पानी आने से कई-कई दिन तक रास्ता बंद हो जाता है. सबसे बड़ी परेशानी नाले के उस पार रहने वाले स्कूली बच्चों को उठानी पड़ती है.

पुलिया टूटने से बच्चों की स्कूल बसें उस पार नहीं जा पा रही. ऐसे में बच्चों को पैदल ही नाला पार कर दूसरी तरफ आकर बस में बैठना पड़ता है. वहीं बारिश के दौरान तो लटिया नाले में पानी आने पर बच्चे कई-कई दिन तक स्कूल नहीं जा पाते. वहीं पुलिया के इधर के लोग ना तो बालाजी दर्शनों को जा पाते हैं और ना ही शहर में रहने वाले किसान अपने वाहन से पुलिया के उस पार अपने खेतों पर जा पाते हैं. उन्हें पैदल चलकर ही अपने खेतों पर जाना पड़ता है.

लोगों का कहना है कि उनके द्वारा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों को कई मर्तबा टूटी पुलिया को बनवाने को लेकर गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई. ऐसे में स्थानीय लोगों को विशेषकर बारिश के दौरान खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उनका कहना है कि दो साल से वे परेशानी झेल रहे हैं. लोगों की मांग है कि इस बार बारिश का मौसम आने से पूर्व इस पुलिया का निर्माण हो जाए, तो उनकी परेशानी खत्म हो.

गौरतलब है कि पिछले साल व उसके भी पिछले साल मानसून सत्र में सवाई माधोपुर में हुई तेज मूसलाधार बारिश के दौरान लटिया नाले पर बनी राजबाग पुलिया टूट गई थी. इस दौरान पुलिया पर खड़ी एक बस भी पानी मे बह गई थी. वहीं दो तीन लोग भी बह गए थे, उसके बाद से ही राजबाग पुलिया टूटी हुई पड़ी है, लेकिन दो साल बाद भी इस टूटी हुई पुलिया की किसी ने सुध नहीं ली. स्थानीय लोगों द्वारा ही लटिया नाले पर कुछ पाइप डालकर अस्थायी रास्ता बनाया गया था. इस वर्ष बारिश के दिनों में हुई तेज बारिश के बाद पाइप पर डाली गई मिट्टी और कई पाइप पानी में बह गई.

ऐसे में अस्थायी रास्ता भी खराब हो गया है. ऐसे में नाले के दूसरी तरफ रहने वाले लोग अब गर्मी में सूखे पड़े लटिया नाले से ही आते जाते हैं. बारिश के मौसम में तो लटिया नाले में पानी आने पर नाले के उस पार और इस पार बसे सैंकड़ों लोगो को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है. स्थानीय लोगों ने टूटी पड़ी राजबाग पुलिया को आगामी बारिश का मौसम आने से पूर्व बनाने की मांग की है.

