सवाईमाधोपुर में वीर रस के कवियों ने किया शक्ति का जयघोष, देर रात तक डटे रहे श्रोता

Sawai Madhopur news: राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में विजय दशमी के अवसर पर नगर परिषद द्वारा तीन दिवसीय विजय दशमी महोउत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

इसी कड़ी में बीती रात दशहरा मैदान पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश एवं प्रदेश के कई क्षेत्रों से आए कवियों ने वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, प्रेम रस, देश भक्ति, व्यंग, बलिदान, सामाजिक समरसता, मातृभूमि से प्रेम आदि से जुड़ी कविताएं सुनाई और शानदार ओजस्वी कविता पाठ किया.

हास्य रस की कविताओं ने जहां श्रोताओं को हंस-हंसकर लोट पोट कर दिया. वहीं देश भक्ति और वीर रस की कविताओं ने श्रोताओं में नया जोश भर दिया. श्रृंगार एवं प्रेम रस की कविताओं से जहां श्रोताओं ने दीवानगी महसूस की. वहीं व्यंग्यात्मक कविताओं ने श्रोताओं को सोचने में मजबूर कर दिया.

वर्तमान राजनीति से लेकर सामाजिक समरसता से जुड़ी कविताओं और मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों से जुड़ी कविताएं सुनकर श्रोता जोश से भर गए. कवि सम्मेलन का शुभारंभ नगर परिषद सभापति जय प्रकाश सामरिया व पुलिस उपाधीक्षक उदय सिंह ने मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीपप्रज्वलित कर दिया, जिसके बाद स्वीयत्री योगिता चौहान ने सरस्वती वंदना के साथ कवि सम्मेलन का विधिवत रूप से आगाज किया.

इस दौरान कवि अपूर्व विक्रम शाह, रामवतार नागर एवं अशोक चारण द्वारा सुनाई गई वीर रस से ओतप्रोत कविताओं ने कवि सम्मेलन को नई ऊंचाई पर पहुंचाया और श्रोताओं में जोश भर दिया. वहीं कवियित्री योगिता चौहान एवं हेमा पांडे द्वारा श्रृंगार एवं प्रेम रस को लेकर पढ़ी गई कविताओं ने श्रोताओं को दीवाना कर दिया.

कवि बाबू बंजारा द्वारा बेटी की विदाई और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को लेकर किया गया. कविता पाठ ने श्रोताओं को इतना भावुक कर दिया कि कई श्रोताओं की आंखों में आंसू झलक गए. इसी तरह कानू पंडित, मुन्ना बैटरी और कुलदीप रंगीला की हास्य कविताओं ने श्रोताओं को हंस-हंसकर लोटपोट होने पर मजबूर कर दिया.

कवि सम्मेलन के दौरान जहां कवि कुशल कुशलेंद्र की कविताओं ने श्रोताओं को बांधे रखा, तो कवि अपूर्व विक्रम शाह, अशोक चारण और रामावतार नागर द्वारा पहलगाम हमले एवं पहलगाम हमले के बाद किए गए ऑपरेशन सिंदूर सहित महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, लक्ष्मीबाई, भगत सिंह को लेकर किए गए काव्य पाठ ने श्रोताओं में इतना जोश भर दिया कि दशहरा मैदान भारत माता के जयकारों से गूंज उठा.

वीर रस के इन कवियों ने कविताओं के माध्यम से पाकिस्तान को धूल चटाते हुए खुली चुनोती दे डाली और विश्व के वर्तमान परिपेक्ष में भारत की भूमिका और भारत की उभरती ताकत का कविताओं के माध्यम से शानदार जय घोष करते हुए समूचे विश्व को भारत संदेश दे दिया कि भारत अब झुकता नहीं झुकाता है और घर में घुसकर मारता है. वीर रस की कविताओं ने श्रोताओं को देश भक्ति के रंग में रंग दिया. देर रात तक चले कवि सम्मेलन में बड़ी संख्या में श्रोता डटे रहे.