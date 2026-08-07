/प्रतिबंधित रणथंभौर में 'आबरा का डाबरा', ड्रोन उड़ाकर बना डाली Reel! वन विभाग ने ठोका जुर्माना

Ranthambore Crime News: राजस्थान के सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व एक बार फिर चर्चा में है. इस बार वजह बाघ नहीं, बल्कि टाइगर रिजर्व के संवेदनशील कोर एरिया में बिना अनुमति निजी ड्रोन उड़ाने का मामला है. घटना अमरेश्वर महादेव मंदिर की है, जहां सावन महीने के चलते प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. इसी दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाकर हवाई वीडियो रिकॉर्ड किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद वन विभाग हरकत में आया. विभाग ने संबंधित व्यक्ति पर 1100 रुपये का जुर्माना लगाया और सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए फोटो एवं वीडियो हटवा दिए.



बिना अनुमति रिकॉर्ड किया गया एरियल वीडियो

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जानकारी के अनुसार 2 अगस्त को एक आईआरएस अधिकारी अपने साथियों के साथ अमरेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे थे. इसी दौरान उन्होंने रणथंभौर टाइगर रिजर्व के कोर एरिया का ड्रोन के जरिए एरियल वीडियो रिकॉर्ड किया. वन विभाग के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है, लेकिन इस मामले में ऐसी कोई अनुमति नहीं ली गई थी. मंदिर परिसर में मौजूद कई श्रद्धालुओं ने भी ड्रोन को उड़ते हुए देखा था.



सोशल मीडिया पर वीडियो आने के बाद हुई कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर भी साझा किया गया. बताया जा रहा है कि वीडियो अपलोड होने के करीब 17 घंटे बाद वन विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली. इसके बाद संबंधित व्यक्ति से संपर्क किया गया और वीडियो तथा तस्वीरें सोशल मीडिया से हटवा दी गईं. वन विभाग ने नियमों के उल्लंघन के मामले में 1100 रुपये का जुर्माना भी लगाया.



कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में चर्चा

मामले के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर कार्रवाई को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. कई लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह का उल्लंघन किसी आम नागरिक द्वारा किया जाता, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की संभावना रहती. हालांकि इस मामले में वन विभाग ने जुर्माना लगाकर और सोशल मीडिया से सामग्री हटवाकर कार्रवाई पूरी कर दी. इस वजह से लोगों के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या नियम सभी के लिए समान रूप से लागू किए जा रहे हैं.

वन विभाग ने क्या कहा?

रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि अमरेश्वर महादेव वन क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने की जानकारी मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई की गई. संबंधित व्यक्ति से सोशल मीडिया पर अपलोड फोटो और वीडियो हटवाए गए तथा नियमानुसार 1100 रुपये का जुर्माना लगाया गया. विभाग का कहना है कि संरक्षित वन क्षेत्रों में वन्यजीवों और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ड्रोन संचालन के लिए निर्धारित नियमों का पालन जरूरी है.

क्यों संवेदनशील है रणथंभौर का कोर एरिया?

रणथंभौर टाइगर रिजर्व देश के प्रमुख बाघ अभयारण्यों में शामिल है. इसका कोर एरिया वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है. यहां अनधिकृत गतिविधियों, तेज आवाज वाले उपकरणों और बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहता है, क्योंकि इससे वन्यजीवों के प्राकृतिक व्यवहार और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है. सावन के दौरान अमरेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ जाती है, इसलिए सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है.

जांच और नियमों के पालन पर रहेगी नजर

फिलहाल वन विभाग ने मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है. वहीं स्थानीय लोगों की नजर इस बात पर भी है कि भविष्य में ऐसे मामलों में वन विभाग किस तरह की सख्ती अपनाता है. रणथंभौर जैसे संरक्षित क्षेत्र में नियमों का समान रूप से पालन और प्रभावी निगरानी वन्यजीव संरक्षण के साथ-साथ कानून के प्रति लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए भी जरूरी मानी जा रही है.

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