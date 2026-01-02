प्रियंका गांधी वाड्रा ने रणथंभौर में मनाया NEW YEAR, टाइगर सफारी के बाद दिल्ली रवाना

Priyanka Gandhi Vadra: कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा अपने चार दिवसीय रणथंभौर के निजी दौरे के चौथे दिन आज परिवार सहित दिल्ली के लिए रवाना हो गई.
Priyanka Gandhi Vadra: कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा अपने चार दिवसीय रणथंभौर के निजी दौरे के चौथे दिन आज परिवार सहित दिल्ली के लिए रवाना हो गई. प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच रणथंभौर स्थित होटल शेरबाग से रवाना हुआ और दिल्ली के लिए निकल गया.
प्रियंका के दिल्ली रवाना होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली. गौरतलब है कि प्रियंका गांधी वाड्रा 30 दिसंबर को परिवार सहित रणथंभौर के निजी दौर पर आई थी, उनके साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पति रॉबर्ड वाड्रा, बेटा रेहान व बेटे की मंगेतर अविवा बेग और बेटी मिराया सहित करीबी रिश्तेदार और दोस्तों के साथ रणथम्भौर आई थी.
प्रियंका और राहुल गांधी का यह निजी दौरा इस बार रेहान वाड्रा और अविवा बेग की सगाई को लेकर खासा चर्चा में रहा, लेकिन गांधी वाड्रा परिवार के किसी भी सदस्य ने इसकी पुष्टि नही की. प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने 31st का जश्न परिवार सहित रणथंभौर के होटल शेरबाग में मनाया.
31st के सेलिब्रेट करने के बाद नए साल के पहले दिन एक जनवरी को अल सुबह राहुल गांधी रणथंभौर से दिल्ली चले गये, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा अपने परिवार के साथ रणथंभौर में ही ठहरी रहीं और इस दौरान प्रियंका ने नये साल के पहले दिन अपने पति रॉबर्ड वाड्रा, बेटे रेहान वाड्रा बेटी मिराया और बेटे की मंगेतर अविवा बेग सहित अपने अन्य दोस्तों के साथ शाम की पारी में रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण कर बाघों की अठखेलियां देखी.
टाइगर सफारी के दौरान नेशनल पार्क के जोन नम्बर तीन में प्रियंका गांधी व उनके परिवार के पर्यटक वाहनों के सामने बाघिन रिद्धि टी-124 की मादा शावक ने खूब अठखेलियां की. गाड़ी के सामने टाईगर को देख प्रियंका व उसके परिजन खासा रोमांचित नजर आए.
प्रियंका के जंगल सफारी के दौरान कुछ लोगों ने वीडियो बना लिए, जो अब सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहे हैं. नये साल के पहले दिन टाईगर सफारी का लुफ्त उठाने के बाद आज प्रियंका गांधी वाड्रा अपने परिवार के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गई.
