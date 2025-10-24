Sawai Madhopur News: प्रियंका गांधी का फैमिली गेटअवे, बेटे-बेटी ने देखा रिद्धि के शावकों का खेल

Sawai Madhopur News: कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क के निजी दौरे पर हैं. गुरुवार शाम उन्होंने टाइगर सफारी का आनंद लिया, जहां जोन 3 और 4 में बाघिन रिद्धि और उसके दो शावकों के दीदार हुए.
Sawai Madhopur News: कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के प्रसिद्ध रणथंभौर नेशनल पार्क के निजी दौरे पर हैं. गुरुवार शाम उन्होंने रणथंभौर की प्राकृतिक सुंदरता और वन्यजीवों का नजदीक से अनुभव करते हुए टाइगर सफारी का आनंद लिया.
प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार दोपहर सड़क मार्ग से रणथंभौर पहुंचीं. उनका काफिला सीधे रणथंभौर टाइगर रिजर्व के मुख्य प्रवेश द्वार गणेश धाम गेट पहुंचा, जहां से वे सीधे जंगल सफारी के लिए रवाना हुई. इस दौरान पार्क प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए.
शाम की पारी में प्रियंका गांधी वाड्रा ने जोन नंबर तीन और चार में सफारी की. सफारी के दौरान उन्हें बाघिन रिद्धि और उसके दो शावकों के दीदार हुए. बाघिन और शावकों के साथ बिताए ये पल प्रियंका के लिए खास अनुभव रहे. उनके साथ मौजूद गाइड और फॉरेस्ट स्टाफ के मुताबिक, प्रियंका गांधी प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण में गहरी रुचि रखती हैं और उन्होंने सफारी के दौरान पार्क के संरक्षण प्रयासों के बारे में जानकारी भी ली.
सफारी के बाद प्रियंका गांधी रणथंभौर स्थित होटल शेरबाग लौटीं, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया. शुक्रवार सुबह की पारी में वे सफारी के लिए नहीं निकलीं और होटल में ही आराम किया. हालांकि, उनके साथ रणथंभौर आए उनके बेटे और बेटी ने सुबह की पारी में भी जंगल सफारी का आनंद लिया. बताया जा रहा है कि उन्होंने फिर से जोन नंबर चार में भ्रमण किया, जहां उन्हें बाघिन रिद्धि के शावकों की चंचल अठखेलियां देखने को मिलीं.
रणथंभौर में प्रियंका गांधी वाड्रा के इस निजी प्रवास को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. होटल शेरबाग और उसके आसपास पुलिस बल व सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई है. स्थानीय सूत्रों के अनुसार, प्रियंका गांधी यहां कुछ दिन ठहर सकती हैं और उनके परिवार के साथ यह पूरी तरह निजी दौरा है.
वन्यजीव प्रेमियों और स्थानीय गाइडों का कहना है कि रणथंभौर में बाघिन रिद्धि और उसके शावक इस सीजन में पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बने हुए हैं. प्रियंका गांधी वाड्रा का यह दौरा न केवल रणथंभौर की लोकप्रियता को और बढ़ाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारत के शीर्ष नेता भी प्रकृति और वन्यजीवों से जुड़ने के लिए राजस्थान के इस अद्भुत अभयारण्य को प्राथमिकता देते हैं.
