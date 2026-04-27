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शर्मीली जंगली बिल्ली सियागोश की रक्षा के लिए रणथंभौर में कार्यशाला, प्रोजेक्ट कैरेकल लॉन्च

Project Caracal: राजस्थान वन विभाग ने दुर्लभ जंगली बिल्ली सियागोश (कैरेकल) के संरक्षण के लिए बड़ा कदम उठाते हुए प्रोजेक्ट कैरेकल की औपचारिक शुरुआत कर दी है. 15 अप्रैल को रणथंभौर में आयोजित विशेष कार्यशाला में इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया.

Edited byAnsh RajReported byArvind singh
Published: Apr 27, 2026, 08:34 AM|Updated: Apr 27, 2026, 08:34 AM
शर्मीली जंगली बिल्ली सियागोश की रक्षा के लिए रणथंभौर में कार्यशाला, प्रोजेक्ट कैरेकल लॉन्च
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Rajastan News: राजस्थान में वन विभाग द्वारा कैरेकल ( सियागोस ) का संरक्षण करने के लिए तैयारियां पुर्ण कर ली है . कैरेकल के संरक्षण को लेकर वन विभाग द्वारा हालहीं में रणथंभौर में प्रोजेक्ट कैरेकल का औपचारिक शुभारंभ किया गया है . प्रोजेक्ट कैरेकल के तहत कैरेकल संरक्षण को लेकर रणथंभौर वन प्रशासन द्वारा अहम भूमिका निभाई जायेगी . कैरेकल जिसे सियागोस कहा जाता है, यह एक बेहद दुर्लभ वन्यजीव एक जंगली बिल्ली है , जो अपनी ऊँची छलांग लगाने को लेकर जानी जाती है . कैरेकल बहुत शर्मिला होने के साथ ही बेहद फुर्तीला शिकारी वन्यजीव है , जिसकी संख्या में लगातार कमी आ रही है ,जिसे देखते हुवे अब राजस्थान वन विभाग ने इसके संरक्षण का जिम्मा उठाते हुवे प्रोजेक्ट कैरेकल का शुभारंभ किया है .

कैरेकल के संरक्षण को लेकर राजस्थान वन विभाग द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट कैरेकल के तहत 15 अप्रैल को रणथंभौर में एक कैरेकल संरक्षण कार्यशाला आयोजित की गई . जिसमें राजस्थान एंव देश भर से आये वन्यजीव विशेषज्ञों सहित वनाधिकारियों ने भाग लिया ,इसी दौरान प्रोजेक्ट कैरेकल संरक्षण का औपचारिक शुभारंभ किया गया , प्रदेश में प्रोजेक्ट कैरेकल संरक्षण राजस्थान वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान डब्यूआईआई एंव टाईगर वॉच के संयुक्त तत्वावधान में काम करेगा और आगामी 18 माह तक राजस्थान के विशेषकर ग्रेटर रणथंभौर जिसमे रणथंभौर सहित धौलपुर-करौली ,कोटा का मुकुंदरा टाईगर रिजर्व ,बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में कैरेकल कि मौजूदगी के साथ ही कैरेकल के हैबिटेट ,उसके रहन सहन और शिकार को लेकर रिसर्च किया जायेगा.

18 माह की रिसर्च के बाद वन विभाग द्वारा 18 माह में की गई रिसर्च से कैरेकल से जुड़े सभी आंकड़े एकत्रित कर कैरेकल के संरक्षण को लेकर विशेष कदम उठाए जाएंगे , वन्यजीव विशेषज्ञ धर्मेंद्र खांडल के मुताबिक कैरेकल राजस्थान के जैसलमेर ,बाड़मेर सहित रणथंभौर ओर धौलपुर करौली के जंगलों में पाई जाती है ,राजस्थान में कैरेकल की संख्या रणथंभौर में सबसे अधिक है , वही खांडल का कहना है कि राजस्थान के अलावा गुजरात के कच्छ व मध्यप्रदेश के भी कुछ हिस्सों में कैरेकल पाई जाती है , एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में वर्तमान में 100 से भी अधिक कैरेकल मौजूद है ,इनमें सर्वाधिक कैरेकल 35 से 40 अकेले रणथंभौर में मौजूद है .

प्रोजेक्ट कैरेकल के पहले चरण में कैरेकल की सही संख्या से जुड़ा डाटा तैयार करना ,उनके आवास एंव हैबिटेट , ग्रासलैंड आदि से जुड़ा डाटा एकत्रित किया जायेगा और फिर अगले चरण में कैरेकल के प्राकृतिक प्रजनन ,एंव आवश्यकता होने पर ब्रीडिंग सेंटर स्थापित करने जैसे काम किये जायेंगे , कैरेकल ग्रासलैंड इकोसिस्टम को बहुत अच्छीतरह से इंगित करता है ,संतुलित इको सिस्टम के लिए कैरेकल बेहद मत्वपूर्ण माना जाता है ,प्रोजेक्ट कैरेकल के अगले चरण में कैरेकल कई संख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया जायेगा .

हालहीं में 15 अप्रैल को आयोजित की गई कार्यशाला में कैरेकल की राजस्थान में वर्तमान स्थिति ,वितरण ,तथा उपलब्ध आंकड़ों की समीक्षा की गई ,इसके साथ ही इसके आवास ,पारिस्थितिकी एंव जनसंख्या प्रवृत्तियों पर चर्चा की गई ,प्रोजेक्ट कैरेकल के उद्देश्य ,कार्यप्रणाली एंव समय-सीमा का प्रस्तुतिकरण किया गया , प्रोजेक्ट कैरेकल का उद्देश्य प्रदेश में कैरेकल कि स्थिति का आंकलन करना ,उसके महतवर्ण आवासों की पहचान कर उनका संरक्षण करना ,कैरेकल की मॉनिटरिंग के साथ ही अनुसंधान प्रणाली को मजबूत कर कैरेकल संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाना है .

रणथंभौर में वर्तमान में 35 से 40 के करीब कैरेकल मौजूद है , वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक रणथंभौर में साल 2020 में पहली बार कैरेकल को लेकर एक विशेष अभियान चलाया गया था ,जिसके तहत रणथंभौर के अलग अलग इलाको में करीब 250 से भी अधिक जगहों पर फोटो ट्रैप कैमरे लगाए गए थे , उस दौरान फ़ोटो ट्रैप कैमरे में कैद हुवे फोटोज के मुताबिक करीब 30 से 35 कैरेकल मिले थे , आज भी रणथंभौर के अलग अलग इलाको में 35 से 40 कैरेकल की मौजूदगी है . वन्यजीव विशेषज्ञ धर्मेंद्र खांडल के पास रणथंभौर के कैरेकल के करीब 450 से भी अधिक फ़ोटो मौजूद है , जो प्रोजेक्ट कैरेकल के लिए अहम साबित होगी ,रणथंभौर के डीएफओ मानस सिंह का कहना है कि प्रोजेक्ट कैरेकल के तहत पहले सर्वे किया जाएगा और सर्वे के बाद ही कैरेकल संरक्षण को लेकर कार्य योजना बनाई जाएगी , सर्वे में अगर कैरेकल कम मिलती है तो उनकी ब्रीडिंग को लेकर ब्रीडिंग सेंटर के बारे में विचार किया जायेगा ओर अगर कैरेकल की संख्या पर्याप्त मिलती है और प्राकृतिक रूप से उनमें ब्रीडिंग होती है और संख्या बढ़ती है तो उनके बेहतर संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे .

कैरेकल यानी सियागोश एक शिकारी जंगली बिल्ली है को कलाबाजी करते हुए उड़ते पक्षियों का शिकार करने की अदभुत क्षमता के कारण जाना जाता है . इस जंगली शिकारी बिल्ली का कैरेकल नाम तुर्की भाषा के शब्द कराकुलक से निकला है, जिसका अर्थ, काले कान वाला प्राणी होता है. जो सीधे-सीधे इसके लंबे काले कानों के बारे में बताता है. भारत में कैरेकल को इसके फारसी भाषा के नाम सियागोश से जाना जाता है. जो भी सीधे इसके लम्बे काले कानों की ओर इशारा करता है. भारत में इसे अब हिंदी में सियागोश ही कहते है . कैरेकल दुनिया के 60 देशों में पाए जाते हैं. इजरायल और अफ्रीका में बहुतायत में पाया जाता है.

कैरेकल भारत में भी पाया जाता है , लेकिन कुछ ही राज्यो में पाये जाते है . कैरेकल भारत मे पिछले बीस - पच्चीस सालों में तीन राज्य राजस्थान, ‌मध्यप्रदेश और गुजरात में ही देखे गए हैं. कैरेकल की लंबाई करीब 31 इंच होती है. इसका वजन करीब आठ से नौ किलो होता है. कैरेकल बहुत‌ शर्मिला और एक्टिव प्रजाति का वन्यजीव है.रणथंभौर के वन्यजीव विशेषज्ञ धर्मेंद्र खांडल कैरेकल को लेकर एक किताब भी लिख चुके है . कुछ वर्षों पूर्व रणथंभौर में कैरेकल होने की पुष्टि के बाद रणथम्भौर के अलावा सरिस्का में भी कैरेकल ब्रीडिंग सेन्टर बनाने का वन विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन सरिस्का में कैरेकल नही मिले थे.

इसके चलते वन विभाग ने सरिस्का में अफ्रीका से कैरेकल लाने का प्रस्ताव बनाकर राजस्थान सरकार को भेजा‌ था. जिसे सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया था. वहीं रणथम्भौर पर वन विभाग के उच्च अधिकारी और सरकार द्वारा आज तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका . लेकिन अब राजस्थान सरकार के निर्देश पर वन विभाग द्वारा डब्यूआईआई एवं टाईगर वाच के साथ मिलकर प्रोजेक्ट कैरेकल शुरू किया गया है . जो आगामी समय मे दुर्लभ वन्यजीव कैरेकल के संरक्षण की दिशा में एक अच्छा कदम है . इससे ना सिर्फ प्रदेश में कैरेकल की सख्या में इज़ाफ़ा होगा अपितू रणथंभौर जैसे टाईगर रिजर्व में पर्यटकों को बाघ , लेपर्ड ,भालू सहित अन्य वन्यजीवों के साथ ही कैरेकल कि झलक भी देखने को मिल सकेगी .

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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