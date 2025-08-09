Zee Rajasthan
उत्तराखंड में फंसे राजस्थान के 210 यात्रियों का सफल रेस्क्यू, केदारनाथ यात्रा से लौटते समय हुआ हादसा

Uttarakhand Landslide: सवाई माधोपुर से केदारनाथ-बद्रीनाथ देव दर्शन को गये करीब 210 यात्री लैंडस्लाइड के चलते उत्तराखंड में फंस गए. हालांकि अब करीब 52 घंटे के बाद सभी यात्री सकुशल हरीद्वार के लिए रवाना हो गया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Arvind singh
Published: Aug 09, 2025, 20:18 IST | Updated: Aug 09, 2025, 20:18 IST

Uttarakhand Landslide: राजस्थान के सवाई माधोपुर से केदारनाथ-बद्रीनाथ देव दर्शन को गये करीब 210 यात्री लैंडस्लाइड के चलते उत्तराखंड में फंस गए. हालांकि अब करीब 52 घंटे के बाद सभी यात्री सकुशल हरीद्वार के लिए रवाना हो गया है.

जानकारी के मुताबिक सवाई माधोपुर से सात बसों में सवार होकर जिले के अलग-अलग जगहों के करीब 210 यात्री 29 जुलाई को सवाई माधोपुर से केदारनाथ-बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए थे.

अपनी देव दर्शन यात्रा पूरी करने के बाद सभी यात्री बसें वापस हरिद्वार लौट रही थीं, तभी जोशीमठ और पीपलखूंट के बीच पहाड़ दरकने और लैंडस्लाइड होने से सात बसों में सवार सभी यात्री मार्ग अवरुध्द होने से बीच रास्ते में ही गरुड़ गंगा के पास पाखी गांव चमोली में फस गए.

यात्रियों के परिजनों की माने तो सभी यात्री करीब 52 घंटे तक वही फसे रहे और भूख प्यास से बेहाल रहे. क्योंकि भारी लैंडस्लाइड होने से वहां आगे का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था, जिसके चलते जिले के सभी यात्री वहां फंस गए.

यात्रियों के उत्तराखड में फसे होने की सूचना मिलने पर राजस्थान के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने फोन से यात्रियों से बात की और यात्रियों को हिम्मत बंधाई. इस दौरान डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने मौके पर तैनात आईटीबीपी के कमांडेड धेर्मेंद्र से भी बात की और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकालने का आग्रह किया.

वहीं यात्रियों की सुरक्षा को लेकर राजस्थान सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों से भी बात की गई, जिसके बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया. उत्तराखंड यात्रा पर गए यात्रियों के परिजनों के मुताबिक अब सभी यात्री सुरक्षित हैं और अब वे हरिद्वार के लिए रवाना हो गए हैं और जल्द ही सवाई माधोपुर पहुंच जाएंगे.

परिजनों के मुताबिक लैंडस्लाइड होने के बाद करीब 52 घंटे तक सभी 210 यात्री फस गये थे. इस दौरान उन्हें खाने पीने सहित अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसे लेकर यात्रियों द्वारा मौके पर चमोली प्रशासन और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया.

वहीं इस दौरान कुछ यात्रियों द्वारा राजस्थान के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा से संपर्क किया गया, जिसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने यात्रियों से फोन पर बात की और लैंडस्लाइड के कारण फसे सभी यात्रियों को हिम्मत बंधाई. इस दौरान डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने पल-पल के घटनाक्रम की खुद मॉनिटरिंग की और नजर रखी.

जिसका परिणाम यह हुआ कि लैंडस्लाइड के कारण रास्ते में फसे यात्रियों के रेस्क्यू में तेजी लाई गई और सभी यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू कर हरिद्वार के लिए रवाना कर दिया गया. यात्रियों के रवाना होने के बाद अब चिंताग्रस्त उनके परिजनों ने भी राहत की सांस ली है.

