ट्रैक्टर से फिसला युवा किसान, रोटावेटर के ब्लेड्स से कटकर हुई दर्दनाक मौत!

Rajasthan Accident: सवाई माधोपुर जिले के खंडार उपखंड क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. खेतों में जुताई करते वक्त एक युवा किसान की जान चली गई.
Rajasthan Accident: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के खंडार उपखंड क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. खेतों में जुताई करते वक्त एक युवा किसान की जान चली गई. हादसा इतना भयानक था कि मौके पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए.
जानकारी के अनुसार, प्रेमराज माली पुत्र रामप्रसाद माली, निवासी छापर कॉलोनी, अपने खेत पर रोटावेटर से जुताई करवाने गया था. बताया गया कि ट्रैक्टर में टॉपलिंग की सेटिंग ठीक करवाने के लिए प्रेमराज ट्रैक्टर के पास गया ही था कि अचानक ट्रैक्टर आगे की ओर बढ़ गया. इस दौरान प्रेमराज फिसलकर सीधे रोटावेटर के नीचे आ गया.
रोटावेटर के ब्लेड्स में फंसने से उसका कमर के नीचे का हिस्सा बुरी तरह कट गया. परिजन और ग्रामीण उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.
ग्रामीणों ने बताया कि प्रेमराज मेहनती और खुशमिजाज स्वभाव का युवक था. ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की जुताई के दौरान सुरक्षा साधनों की कमी और लापरवाही के कारण ऐसे हादसे अक्सर होते हैं. ट्रैक्टर और रोटावेटर जैसे भारी कृषि उपकरणों के संचालन में सुरक्षा दूरी बनाए रखना और मशीन बंद किए बिना उसके पास न जाना बेहद जरूरी है. यह हादसा एक बार फिर किसानों को सुरक्षा के प्रति सचेत रहने की सीख दे गया है.
