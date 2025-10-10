Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

ट्रैक्टर से फिसला युवा किसान, रोटावेटर के ब्लेड्स से कटकर हुई दर्दनाक मौत!

Rajasthan Accident: सवाई माधोपुर जिले के खंडार उपखंड क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. खेतों में जुताई करते वक्त एक युवा किसान की जान चली गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Arvind singh
Published: Oct 10, 2025, 09:51 PM IST | Updated: Oct 10, 2025, 09:51 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी दाल ढोकली टेस्ट किया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!
6 Photos
Dal dhokli

राजस्थानी दाल ढोकली टेस्ट किया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!

राजस्थान में मौसम ने लिया यूटर्न, दिन में गर्मी और रात में गुलाबी ठंड शुरू !
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मौसम ने लिया यूटर्न, दिन में गर्मी और रात में गुलाबी ठंड शुरू !

ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खबर! जयपुर जंक्शन 34 दिन रहेगा ब्लॉक, रद्द हुईं कई ट्रेनें
9 Photos
jaipur news

ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खबर! जयपुर जंक्शन 34 दिन रहेगा ब्लॉक, रद्द हुईं कई ट्रेनें

एक बार खा लिया तो भूल नहीं पाएंगे, राजस्थानी मिर्चे का कुट्टा और बाजरे की रोटी का देसी जादू
9 Photos
Rajasthan famous Food

एक बार खा लिया तो भूल नहीं पाएंगे, राजस्थानी मिर्चे का कुट्टा और बाजरे की रोटी का देसी जादू

ट्रैक्टर से फिसला युवा किसान, रोटावेटर के ब्लेड्स से कटकर हुई दर्दनाक मौत!

Rajasthan Accident: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के खंडार उपखंड क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. खेतों में जुताई करते वक्त एक युवा किसान की जान चली गई. हादसा इतना भयानक था कि मौके पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए.

जानकारी के अनुसार, प्रेमराज माली पुत्र रामप्रसाद माली, निवासी छापर कॉलोनी, अपने खेत पर रोटावेटर से जुताई करवाने गया था. बताया गया कि ट्रैक्टर में टॉपलिंग की सेटिंग ठीक करवाने के लिए प्रेमराज ट्रैक्टर के पास गया ही था कि अचानक ट्रैक्टर आगे की ओर बढ़ गया. इस दौरान प्रेमराज फिसलकर सीधे रोटावेटर के नीचे आ गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रोटावेटर के ब्लेड्स में फंसने से उसका कमर के नीचे का हिस्सा बुरी तरह कट गया. परिजन और ग्रामीण उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है.

ग्रामीणों ने बताया कि प्रेमराज मेहनती और खुशमिजाज स्वभाव का युवक था. ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की जुताई के दौरान सुरक्षा साधनों की कमी और लापरवाही के कारण ऐसे हादसे अक्सर होते हैं. ट्रैक्टर और रोटावेटर जैसे भारी कृषि उपकरणों के संचालन में सुरक्षा दूरी बनाए रखना और मशीन बंद किए बिना उसके पास न जाना बेहद जरूरी है. यह हादसा एक बार फिर किसानों को सुरक्षा के प्रति सचेत रहने की सीख दे गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSawai madhopur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news