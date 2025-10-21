Zee Rajasthan
टेंपो और कार में भीषण टक्कर, हादसे में तीन लोगों की मौत, पांच गंभीर घायल

Rajasthan Accident: सवाई माधोपुर हाईवे पर शनि देव मंदिर के पास सवारियों से भरे टेंपो और एक स्विफ्ट डिजायर कार की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Arvind singh
Published: Oct 21, 2025, 11:29 PM IST | Updated: Oct 21, 2025, 11:29 PM IST

टेंपो और कार में भीषण टक्कर, हादसे में तीन लोगों की मौत, पांच गंभीर घायल

Rajasthan Accident: राजस्थान के सवाई माधोपुर हाईवे पर मंगलवार शाम को शनि देव मंदिर के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया. यह दुर्घटना लालपुर उमरी गांव के पास हुई, जहां सवारियों से भरे टेंपो और एक स्विफ्ट डिजायर कार की आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई.

हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य ने गंगापुर सिटी के राजकीय अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पांच घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें जयपुर रेफर किया गया है. वहीं एक अन्य घायल का इलाज गंगापुर जिला चिकित्सालय में चल रहा है.

सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक सीताराम, सदर थाना प्रभारी सहित प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू कराया. घायलों और मृतकों को निजी वाहनों व एंबुलेंस की मदद से गंगापुर सिटी के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया.

घटना का पता चलने पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस के अनुसार हादसा सदर थाना क्षेत्र का है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

सवाई माधोपुर जिले के खंडार उपखण्ड क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अज्ञात स्कॉर्पियो सवार युवकों ने बाइक सवार युवक को बनास पुलिया से धक्का देकर नदी में फेंक दिया. हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

जानकारी के अनुसार, देर शाम उपखण्ड क्षेत्र से बहने वाली बनास नदी के पुल पर यह घटना घटी. बताया जा रहा है कि अज्ञात स्कॉर्पियो सवार युवकों ने बाइक सवार दो भाइयों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी तो एक युवक को पुल से धक्का दे दिया.

युवक नीचे पत्थरों पर जा गिरा जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. घटना के बाद स्कॉर्पियो सवार मौके से फरार हो गए. राहगीरों ने टॉर्च की रोशनी में घायल युवक को नदी किनारे से निकालकर CHC खंडार पहुंचाया, जहाँ उसका इलाज जारी है.

घायल युवक की पहचान 18 वर्षीय पवन मेरोठा निवासी आकोदा गांव के रूप में हुई है. घटना के समय उसका भाई भी बाइक पर साथ था, जो बाल-बाल बच गया. यह मामला खंडार थाना और बहरावंडा कलां थाना की सीमा क्षेत्र का बताया जा रहा है. फिलहाल सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSawai madhopur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

