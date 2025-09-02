डैम पर स्टंट करना युवक को पड़ा भारी, पानी के तेज बहाव में हुआ लापता

Rajasthan Accident: सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के टापूर डैम से एक सनसनीखेज घटना सामने आई, यहां एक युवक स्टंट करने के लिए डैम की चादर पर जा बैठा और अचानक पानी के तेज बहाव में बह गया.
घटना देख मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक कुछ देर तक डैम की चादर पर बैठा रहा और मोबाइल से फोटो व वीडियो बनवाता नजर आया. इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पानी की धार में समा गया.
घटना का वीडियो वहां मौजूद सैलानियों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. घटना की सूचना मिलते ही चौथ का बरवाड़ा पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू की गई, पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभी तक युवक की पहचान भी स्पष्ट नहीं हो पाई है.
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि डैम की चादर पर चढ़कर स्टंट करना खतरनाक है और ऐसी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है. उल्लेखनीय है कि बारिश के मौसम में बांधों पर पानी का बहाव तेज रहता है. ऐसे में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जाती है.
