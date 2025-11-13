Zee Rajasthan
राजस्थान में यहां बनेगा'घड़ियाल हॉटस्पॉट' दूर-दूर से देखने आएंगे लोग!

Sawai Madhopur News: राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में फैले चंबल घड़ियाल अभयारण्य को 'घड़ियाल हॉटस्पॉट' के रूप में विकसित किया जा रहा है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Arvind singh
Published: Nov 13, 2025, 04:56 PM IST | Updated: Nov 13, 2025, 04:56 PM IST

राजस्थान में यहां बनेगा'घड़ियाल हॉटस्पॉट' दूर-दूर से देखने आएंगे लोग!

Sawai Madhopur News: राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में फैले चंबल घड़ियाल अभयारण्य को 'घड़ियाल हॉटस्पॉट' के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार एंव वन विभाग द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया है.

इसी के चलते आज वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री संजय शर्मा तथा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा सवाई माधोपुर के दौर पर रहे , जहां उन्होंने जिले के खण्डार स्थित चंबल घड़ियाल अभयारण्य, पालीघाट का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने घड़ियाल रेयरिंग फास्ट ट्रैक–हेड स्टार्टिंग कार्यक्रम के तहत पांच माह के 10 घड़ियाल हैचलिंग्स को उनके प्राकृतिक आवास चंबल नदी में छोड़कर पुनर्वास प्रक्रिया की शुरुआत की गई है.

खंडार क्षेत्र के चम्बल नदी पालीघाट में स्थापित घड़ियाल रेयरिंग सेंटर में वैज्ञानिक पद्धति से रेस्क्यू किये गये 30 घड़ियाल हैचलिंग्स का पालन-पोषण किया गया. इनकी लंबाई 7 सेंटीमीटर से बढ़कर लगभग 75 सेंटीमीटर तक हो गयी है. इन 30 घड़ियालों में से 10 घड़ियालों को आज वनमंत्री संजय शर्मा व हॉफ शिखा मेहरा द्वारा चंबल नदी के प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया, जबकि शेष घड़ियालों को आगामी दिनों में 5-5 के समूहों में क्रमवार चंबल में छोड़ा जाएगा.

डीएफओ रामानंद भाकर ने बताया कि यह परियोजना घड़ियाल संरक्षण योजना की एक बड़ी उपलब्धि है, जिससे चंबल नदी क्षेत्र में घड़ियालों की संख्या और सुरक्षा दोनों में वृद्धि होगी. वनमंत्री संजय शर्मा ने चम्बल घड़ियाल अभयारण्य का अवलोकन कर घड़ियाल संरक्षण, कृत्रिम प्रजनन और वैज्ञानिक रेयरिंग तकनीकों की जानकारी ली तथा व्यवस्थाओं की सराहना की.

उन्होंने कहा की चंबल नदी पारिस्थितिकी संतुलन की धुरी है. यहां घड़ियालों का संरक्षण केवल वन्यजीव संरक्षण नहीं, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता का प्रतीक है. पालीघाट में जिस प्रकार वैज्ञानिक ढंग से कार्य हो रहा है, उसी तर्ज पर धौलपुर और अन्य क्षेत्रों में भी चम्बल नदी तंत्र में घड़ियाल संरक्षण को सशक्त किया जाएगा.

वन मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने घड़ियाल अभयारण्य को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, उसी प्रकार राजस्थान में भी पालीघाट और चम्बल तट को 'इको-टूरिज्म जोन' के रूप में विकसित करने की संभावनाएं तलाश की जाएंगी. उन्होंने कहा कि चंबल नदी अब केवल 'दबंगों की धरती' नहीं, बल्कि 'घड़ियालों की धरती और पर्यावरणीय संतुलन का प्रतीक' बनकर उभर रही है.

गौरतलब है कि राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में लगभग 5400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है,यह देश का प्रमुख घड़ियाल प्रजनन और संरक्षण केंद्र है. यहां हर वर्ष चम्बल नदी से घड़ियालों के अंडे एकत्र किए जाते हैं, जिनसे घड़ियाल शावक निकलते हैं. इन्हें लगभग तीन वर्ष तक नियंत्रित वातावरण में पाला जाता है, तत्पश्चात इन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है. इसकी कड़ी में आज खंडार स्थित पाली घाट चम्बल घड़ियाल अभ्यारण में भी इसका शुभारंभ किया गया है. इससे अब तीनों राज्यो में फैला यह क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र बन चुका है.

चंबल नदी पालीघाट घड़ियाल अभ्यारण पर हैचलिंग सेंटर पर घड़ियालों के बच्चों को रिलीज करने के लिए पहुंचे वन मंत्री ने अपनी टीम के साथ चंबल में बोटिंग कर चंबल सफारी का लुफ्त उठाया और अधिकारियों से चम्बल घड़ियाल सहित चम्बल सफारी की पूरी जानकारी ली और चम्बल सफारी के लिए ट्यूरिज्म बढ़ाने के निर्देश दिए. इस इन दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) राजेश गुप्ता, उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (प्रथम), रणथम्भौर बाघ परियोजना डॉ. रामानंद भाकर सहित अन्य वन अधिकारी एंव चम्बल घड़ियाल अभ्यारण के अधिकारी एंव कर्मचारी मौजूद रहे.

