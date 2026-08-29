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जिसे पकड़ने पर था 25 हजार का इनाम, उसी की पुलिस कस्टडी में खातिरदारी!

Rajasthan News: सवाई माधोपुर में 25 हजार के इनामी हार्डकोर अपराधी सद्दाम बिहारी को पुलिस कस्टडी में कथित वीआईपी ट्रीटमेंट देने का वीडियो सामने आया है. मलारना डूंगर की दुकान पर नाश्ता कराने के मामले में कुंडेरा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Abhinav Agarwal
Published:Aug 29, 2026, 10:48 PM IST | Updated:Aug 29, 2026, 10:48 PM IST
जिसे पकड़ने पर था 25 हजार का इनाम, उसी की पुलिस कस्टडी में खातिरदारी!
Image Credit: Rajasthan Crime News

Rajasthan Crime News: सवाई माधोपुर की कुंडेरा थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में 25 हजार रुपए के इनामी हार्डकोर अपराधी सद्दाम उर्फ बिहारी को पुलिस कस्टडी के दौरान कथित तौर पर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेशी के बाद वापस लौटते समय मलारना डूंगर की एक दुकान पर उसे पुलिस की मौजूदगी में नाश्ता कराया गया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.

25 हजार का इनामी है सद्दाम बिहारी
कुंडेरा थाना पुलिस ने हाल ही में कई मामलों में वांछित 25 हजार रुपए के इनामी हार्डकोर अपराधी सद्दाम उर्फ बिहारी को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने के लिए गंगापुर सिटी लेकर गई थी. कोर्ट से उसे पुलिस रिमांड पर भेजा गया. इसके बाद पुलिस उसे वापस लेकर कुंडेरा की तरफ लौट रही थी.

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दुकान पर रुका काफिला, सामने आया वीडियो
बताया जा रहा है कि गंगापुर सिटी से वापस लौटते समय सद्दाम बिहारी मलारना डूंगर में एक दुकान पर रुका था. इसी दौरान उसे पुलिस की मौजूदगी में नाश्ता कराया गया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सद्दाम के एक समर्थक ने बनाया और उसे सोशल मीडिया स्टेटस पर भी लगाया. वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया. हालांकि विवाद बढ़ता देख समर्थक ने बाद में वीडियो डिलीट कर दिया.

पुलिस कस्टडी में वीआईपी ट्रीटमेंट पर सवाल
वीडियो सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि पुलिस कस्टडी में मौजूद एक इनामी हार्डकोर अपराधी को दुकान पर रोककर नाश्ता कराने की जरूरत क्यों पड़ी. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं. खासकर इसलिए क्योंकि सद्दाम कई मामलों में वांछित बताया जा रहा है.

पुलिस के ध्येय वाक्य पर भी उठे सवाल
राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य ‘आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर’ है. ऐसे में पुलिस कस्टडी में एक इनामी अपराधी के साथ कथित वीआईपी व्यवहार का वीडियो सामने आने से इस ध्येय वाक्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. लोगों का कहना है कि पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई करनी चाहिए.

थानाधिकारी ने दी पूरे मामले पर सफाई
मामले को लेकर कुंडेरा थानाधिकारी दिलीप वर्मा ने बताया कि सद्दाम बिहारी को शुक्रवार को गंगापुर सिटी कोर्ट में पेश किया गया था. वहां से वापस आते समय एएसआई को शॉपिंग करनी थी. इसी दौरान संबंधित दुकानदार ने पुलिसकर्मियों को चाय-नाश्ता करवाया था. थानाधिकारी के मुताबिक सद्दाम बिहारी को भी इसी दौरान चाय पिलाई गई थी.

वीडियो के बाद पुलिस की भूमिका चर्चा में
वीडियो सामने आने के बाद अब कुंडेरा थाना पुलिस की भूमिका चर्चा में है. एक तरफ पुलिस कई मामलों में वांछित और 25 हजार रुपए के इनामी आरोपी की गिरफ्तारी को कार्रवाई के तौर पर देख रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस कस्टडी के दौरान दुकान पर रुकने और चाय-नाश्ता करवाने का वीडियो सवाल खड़े कर रहा है. मामले में पुलिस की सफाई और सामने आए वीडियो को लेकर अब लोगों की नजर आगे की कार्रवाई पर है.

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SAGAR CHAUDHARY

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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