/जिसे पकड़ने पर था 25 हजार का इनाम, उसी की पुलिस कस्टडी में खातिरदारी!

Rajasthan Crime News: सवाई माधोपुर की कुंडेरा थाना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में 25 हजार रुपए के इनामी हार्डकोर अपराधी सद्दाम उर्फ बिहारी को पुलिस कस्टडी के दौरान कथित तौर पर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेशी के बाद वापस लौटते समय मलारना डूंगर की एक दुकान पर उसे पुलिस की मौजूदगी में नाश्ता कराया गया. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.

25 हजार का इनामी है सद्दाम बिहारी

कुंडेरा थाना पुलिस ने हाल ही में कई मामलों में वांछित 25 हजार रुपए के इनामी हार्डकोर अपराधी सद्दाम उर्फ बिहारी को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने के लिए गंगापुर सिटी लेकर गई थी. कोर्ट से उसे पुलिस रिमांड पर भेजा गया. इसके बाद पुलिस उसे वापस लेकर कुंडेरा की तरफ लौट रही थी.

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दुकान पर रुका काफिला, सामने आया वीडियो

बताया जा रहा है कि गंगापुर सिटी से वापस लौटते समय सद्दाम बिहारी मलारना डूंगर में एक दुकान पर रुका था. इसी दौरान उसे पुलिस की मौजूदगी में नाश्ता कराया गया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सद्दाम के एक समर्थक ने बनाया और उसे सोशल मीडिया स्टेटस पर भी लगाया. वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया. हालांकि विवाद बढ़ता देख समर्थक ने बाद में वीडियो डिलीट कर दिया.

पुलिस कस्टडी में वीआईपी ट्रीटमेंट पर सवाल

वीडियो सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि पुलिस कस्टडी में मौजूद एक इनामी हार्डकोर अपराधी को दुकान पर रोककर नाश्ता कराने की जरूरत क्यों पड़ी. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं. खासकर इसलिए क्योंकि सद्दाम कई मामलों में वांछित बताया जा रहा है.

पुलिस के ध्येय वाक्य पर भी उठे सवाल

राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य ‘आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर’ है. ऐसे में पुलिस कस्टडी में एक इनामी अपराधी के साथ कथित वीआईपी व्यवहार का वीडियो सामने आने से इस ध्येय वाक्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. लोगों का कहना है कि पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई करनी चाहिए.

थानाधिकारी ने दी पूरे मामले पर सफाई

मामले को लेकर कुंडेरा थानाधिकारी दिलीप वर्मा ने बताया कि सद्दाम बिहारी को शुक्रवार को गंगापुर सिटी कोर्ट में पेश किया गया था. वहां से वापस आते समय एएसआई को शॉपिंग करनी थी. इसी दौरान संबंधित दुकानदार ने पुलिसकर्मियों को चाय-नाश्ता करवाया था. थानाधिकारी के मुताबिक सद्दाम बिहारी को भी इसी दौरान चाय पिलाई गई थी.

वीडियो के बाद पुलिस की भूमिका चर्चा में

वीडियो सामने आने के बाद अब कुंडेरा थाना पुलिस की भूमिका चर्चा में है. एक तरफ पुलिस कई मामलों में वांछित और 25 हजार रुपए के इनामी आरोपी की गिरफ्तारी को कार्रवाई के तौर पर देख रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस कस्टडी के दौरान दुकान पर रुकने और चाय-नाश्ता करवाने का वीडियो सवाल खड़े कर रहा है. मामले में पुलिस की सफाई और सामने आए वीडियो को लेकर अब लोगों की नजर आगे की कार्रवाई पर है.