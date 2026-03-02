सवाई माधोपुर में होली से पहले तीन मासूमों के शव मिलने से मचा हड़कंप, मां अभी-भी लापता

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी के नजदीकी वजीरपुर उपखंड के मीना बड़ौदा गांव में मंगलवार को तीन मासूम बच्चों के संदिग्ध हालात में मृत मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. जानकारी के अनुसार बच्चों के शव गांव के तालाब के किनारे पड़े हुए पाए गए. घटना की सूचना मिलते ही वजीरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वजीरपुर की मोर्चरी में रखवाया गया.

मृत बच्चों की मां संगीता मीणा, जो मीना बड़ौदा की निवासी हैं, इस समय लापता बताई जा रही हैं. उनका पीहर आलमपुर, जिला करौली में है. परिजनों ने पुलिस और मीडिया को बताया कि संगीता के तीनों बच्चों के शव तालाब के पास पड़े मिले हैं, लेकिन संगीता का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है.

चौंकाने वाली बात यह रही कि अस्पताल में बच्चों के शव रखे होने के बावजूद न तो उनके पिता और न ही ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति मौजूद था. परिजनों का आरोप है कि संगीता की शादी करीब सात साल पहले मीना बड़ौदा निवासी प्रवीण मीणा से हुई थी. शादी के बाद से ही संगीता को ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा और मारपीट की घटनाएं होती रही हैं.

परिजनों ने बताया कि संगीता ने गुरुवार शाम को सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी डाला था, जिसमें उसने कुछ लोगों के नाम लेकर मारपीट और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे. वीडियो पोस्ट करने के बाद से ही संगीता लापता हो गई हैं.

मृत बच्चों में दिव्या (5 वर्ष), भारती (3 वर्ष) और डेढ़ साल का दीपक शामिल हैं. पुलिस संगीता की तलाश में जुटी हुई है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के परिणाम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

स्थानीय लोग इस घटना को लेकर गहरे सदमे में हैं. गांव में मातम का माहौल बना हुआ है और लोग पुलिस से जल्दी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वजीरपुर थाना प्रशासन ने पूरे गांव में सुरक्षा बढ़ा दी है. पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिले.

अभी तक इस घटना के पीछे की वास्तविक वजह और संगीता के लापता होने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. ग्रामीण और परिजन पुलिस से जल्द खुलासा करने की उम्मीद लगाए हुए हैं, ताकि बच्चों के परिवार को न्याय मिल सके और ऐसा दुखद हादसा दोबारा न हो.

