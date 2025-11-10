Zee Rajasthan
1 साल बाद जिंदा लौटी लापता किशोरी! बोली - 'मुझे बंधक बनाकर रखा गया…'

Rajasthan News: सवाई माधोपुर में एक साल से लापता नाबालिग किशोरी के अचानक बंबोरी में मिलने से सनसनी फैल गई. किशोरी ने पुलिस को बताया कि उसे कुछ प्रभावशाली लोगों ने अगवा कर एक अंधेरे कमरे में बंद कर रखा था. पिता ने भी अपहरण के आरोप लगाए. पुलिस जांच में जुटी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Arvind singh
Published: Nov 10, 2025, 08:23 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 08:23 PM IST

Sawai Madhopur News: सवाई माधोपुर जिले के कुंडेरा थाना क्षेत्र से करीब एक साल पूर्व लापता हुई एक नाबालिक किशोरी के आज अचानक से जिला मुख्यालय के बंबोरी में मिलने से सनसनी फैल गई. मिलने के बाद किशोरी ने कई दिल धलादेने वाले खुलासे किये. जानकारी के मुताबिक करीब एक साल पूर्व कुंडेरा थाना क्षेत्र से एक नाबालिक किशोरी लापता हो गई थी. किशोरी के लापता होने को लेकर किशोरी के पिता ने कुंडेरा थाने में किशोरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.

तमाम कोशिशों के बाद नहीं ढूंढने में रही थी असफल
लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कुंडेरा थाना पुलिस ने लापता किशोरी को ढूंढने में सफल नही हो पाई और किशोरी का कहीं कोई सुराग नहीं लगा. किशोरी के लापता होने को लेकर विगत दिनों किशोरी की ही एक छोटी बहन किशोरी की बरामदगी की मांग को लेकर बिजली के टावर पर चढ़ गई थी. जिसे कुंडेरा थाना पुलिस ने बड़ी मशक्कत करने के बाद नीचे उतारा था. लेकिन आज अचानक लापता किशोरी के जिला मुख्यालय के बंबोरी में मिलने का मामला सामने आया है. जहां लापता किशोरी को बरामद कर पुलिस महिला थाने पर ले आई और महिला थाने पर नाबालिक किशोरी से विस्तार पूर्वक कई जानकारी पुलिस द्वारा जुटाई गई.

पुलिस पूछताछ में सामने आया
पुलिस पूछताछ में किशोरी द्वारा कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा अपहरण करने और बंधक बनाकर रखने की बात सामने आई है . नाबालिक किशोरी के पिता ने भी कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम लिए हैं. उनका कहना है कि कुछ लोग उसकी पुत्री का जबरन अपहरण करके ले गए थे और पिछले एक साल से उसकी पुत्री को अंधेरे कमरे में बंधक बनाकर रखा और अब वह पुलिस से न्याय की अपील कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर पुलिस ने अभी तक कोई तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया है. ओर ना ही पुलिस इस मामले में कुछ बताने को तैयार है. वैसे पुलिस मामले की जांच में जुटी है. अब पुलिस तप्तीस में ही मामले का असली सच निकलकर सामने आ सकेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

