सवाई माधोपुर में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, एक की मौत चार घायल

Rajasthan Crime: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में कुंडेरा थाना क्षेत्र के भूरी पहाड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया. आपसी मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें उपचार के जिले जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

वहीं पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पुलिस उपाधीक्षक उदय सिंह ने बताया कि कुंडेरा थाना क्षेत्र के भूरी पहाड़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में आपसी मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 60 वर्षिय मीठालाल मीणा की मौत हो गई.

वहीं उसकी पत्नी उगन्ति, भाई प्यारेलाल व प्यारेलाल का बेटा ऋषिकेश गम्भीर रूप से घायल हो गया. जबकि दूसरे पक्ष का विजय मीणा भी आपसी मारपीट में घायल हो गया. बताया जा रहा है कि मृतक मीठालाल व विजय मीणा एक ही परिवार के हैं और दोनों के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा है.

आज जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें मीठालाल की मौत हो गई. वहीं उसकी पत्नी उगन्ति, भाई प्यारेलाल व भाई का बेटा ऋषिकेश घायल हो गया. वहीं दूसरे पक्ष का विजय मीणा भी घायल हो गया. कुंडेरा थाना पुलिस ने चारो घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है.

वहीं मृतक मीठालाल के शव को मोर्चरी में रखवाया है. पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जायेगा. वहीं आपसी मारपीट के मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है और शेष लोगों की तलाश की जा रही है. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है.