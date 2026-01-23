आपसी विवाद में हुआ खूनी संघर्ष, घर में घुसकर गंडासी से महिला की हत्या, जानें पूरी घटना

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में खंडार थाना क्षेत्र के पीपल्दा गांव में आपसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जहां एक महिला की निर्मम हत्या से गांव में हड़कंप मच गया. घटना में राममूर्ति मीणा पत्नी मलखान मीणा की गंडासी से वार कर हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से आपसी विवाद चल रहा था.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीपल्दा निवासी राममूर्ति मीणा अपने घर पर घरेलू काम कर रही थी. इसी दौरान गांव के ही श्याम पुत्र खेतूराम मीणा, बंटी पुत्र श्याम मीणा, कीमत पुत्र श्याम मीणा और संजय पुत्र श्याम मीणा वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर राममूर्ति मीणा पर अचानक हमला कर दिया. आरोपियों ने गंडासी से राममूर्ति के सिर पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

घटना के बाद परिजन और ग्रामीण राममूर्ति मीणा को तुरंत खंडार अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल सवाई माधोपुर रेफर कर दिया. जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने राममूर्ति मीणा को मृत घोषित कर दिया.

बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले इसी आपसी विवाद के चलते राममूर्ति मीणा के बेटों द्वारा कीमत पुत्र श्याम मीणा के साथ मारपीट की गई थी. इसी का बदला लेने के लिए गुरुवार को दूसरे पक्ष ने इस वारदात को अंजाम दिया.

घटना की सूचना मिलते ही खंडार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. गांव में घटना के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है, एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा.

