राजस्थान का अनोखा मंदिर, जहां गणपति बप्पा सुनते हैं भक्तों की चिट्ठियां! होती है हर मनोकामना पूरी

Trinetra Ganesh Mandir: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर का ऐतिहासिक किला, जितना अपनी शानदार वन्यजीव सफारी के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही यह किला अपनी दीवारों के भीतर छिपे एक गहन आस्था के केंद्र, त्रिनेत्र गणेश मंदिर (Trinetra Ganesh Temple) के लिए भी जाना जाता है. यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक अनूठे रहस्य और गहरी परंपराओं का संगम है.

पूरे परिवार सहित विराजमान

इस मंदिर को अन्य गणेश मंदिरों से जो चीज अलग बनाती है, वह है यहां भगवान गणेश का अपने पूरे परिवार सहित विराजमान होना. त्रिनेत्र गणेश के साथ उनकी पत्नियां ऋद्धि (बुद्धि) और सिद्धि (सफलता), पुत्र शुभ और लाभ, तथा उनके प्रिय वाहन मूषक भी मौजूद हैं. श्रद्धालुओं का मानना है कि यहां पूरे परिवार के दर्शन करने से घर-परिवार में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है. गणपति जी का तीसरा नेत्र ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना जाता है

मंदिर का इतिहास

मंदिर की स्थापना से जुड़ी कहानी भी बेहद दिलचस्प है. कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में जब रणथंभौर के राजा हम्मीर देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध कर रहे थे, तो लंबे घेराव के कारण किले में रसद की भारी कमी हो गई थी. राजा चिंतित थे, तभी उन्हें स्वप्न में गणेश जी के दर्शन हुए. अगले ही दिन किला अनाज से भर गया और गणपति बप्पा की त्रिनेत्र वाली प्रतिमा प्रकट हुई. इस चमत्कार के बाद राजा हम्मीर ने 1300 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया.

अनोखी परंपरा

इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा है भक्तों द्वारा गणपति बप्पा को चिट्ठी लिखना. भक्त देश-विदेश से अपनी इच्छाएं, समस्याएं और दुआएं लिखकर इस पते पर भेजते हैं. रोज हजारों चिट्ठियां यहां पहुंचती हैं, जिन्हें पुजारी पूरी श्रद्धा से बप्पा के चरणों में अर्पित करते हैं. भक्तों का अटूट विश्वास है कि सच्चे मन से लिखी गई उनकी मनोकामना बप्पा जरूर पूरी करते हैं, जिससे यह मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है.

