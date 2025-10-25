अंधविश्वास बना मौत का कारण! झाड़-फूंक में गई महिला की जान, जानें क्या है पूरा मामला

Sawai Madhopur News: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के बहरावंडा खुर्द क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अंधविश्वास ने एक महिला की जान ले ली. खेत में काम करते समय सांप के काटने से घायल हुई महिला को परिजन इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की बजाय पहले झाड़-फूंक करवाने वाले बाबा के पास ले गए. इस दौरान महिला की तबीयत और बिगड़ती चली गई और जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई. डॉक्टरों का कहना है कि अगर समय पर इलाज मिल जाता, तो महिला की जान बच सकती थी.

महिला का काटने वाला सांप पहुंचा उसके घर तक

इधर, महिला को काटने वाला सांप उसके घर तक पहुंच गया, लेकिन वन विभाग की रेस्क्यू टीम तीन घंटे बीतने के बाद भी नहीं पहुंची. अंततः ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर खुद ही सांप को पकड़कर चंबल नदी घड़ियाल क्षेत्र में छोड़ दिया. यह घटना न केवल प्रशासनिक लापरवाही, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी गहराई तक फैले अंधविश्वास की दर्दनाक तस्वीर पेश करती है.

क्या बोले पुलिस अधिकारी?

छाण पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बहरावंडा खुर्द कस्बे के पास कटार गांव में शनिवार सुबह 32 वर्षीय पिंकी शर्मा की सर्पदंश से मौत हो गई. जानकारी के अनुसार पिंकी सुबह खेतों में चारा काट रही थी, तभी अचानक सांप ने उसे काट लिया. शोर सुनकर पास के ग्रामीण मौके पर पहुँचे और परिजनों को सूचना दी. परिजन महिला को अस्पताल ले जाने के बजाय पहले झाड़-फूंक करने वाले बाबा के पास ले गए, जहाँ उसकी तबीयत और बिगड़ गई. जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही पिंकी ने दम तोड़ दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा

छाण चौकी प्रभारी दौलत सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. डॉक्टरों का कहना है कि यदि महिला को तुरंत अस्पताल लाया जाता तो एंटीवेनिन इंजेक्शन से उसकी जान बचाई जा सकती थी. यह घटना अंधविश्वास और लापरवाही की भयावह मिसाल है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sawai Madhopur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-