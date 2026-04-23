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'महिलाओं के हक से खिलवाड़!' BJP नेत्री सौम्या गुर्जर का कांग्रेस पर हमला, महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरा

Rajasthan News: सवाई माधोपुर में बीजेपी नेत्री डॉ. सौम्या गुर्जर ने महिला आरक्षण बिल पास न होने पर कांग्रेस पर हमला बोला. 17 अप्रैल को “काला दिन” बताया. कहा - नारी शक्ति वोट से जवाब देगी, यह महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बड़ा अन्याय है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byArvind singh
Published: Apr 23, 2026, 10:15 PM|Updated: Apr 23, 2026, 10:15 PM
'महिलाओं के हक से खिलवाड़!' BJP नेत्री सौम्या गुर्जर का कांग्रेस पर हमला, महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष को घेरा
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Sawai Madhopur News: लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पारित नहीं होने पर आज सवाई माधोपुर में जयपुर नगर निगम की पूर्व महापौर एंव बीजेपी नेत्री डॉ. सौम्या गुर्जर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने 17 अप्रैल को देश के इतिहास का “काला दिन” बताते हुए कहा कि यह दिन देश की आधी आबादी के साथ हुए अन्याय के रूप में याद रखा जाएगा. सवाई माधोपुर में भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान डॉ. सौम्या गुर्जर ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर महिला आरक्षण बिल को लेकर जमकर हमला बोला.

उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ सबसे बड़ा राजनीतिक कदम है, जिसका जवाब देश की नारी शक्ति लोकतांत्रिक तरीके से देगी. डॉ. सौम्या गुर्जर ने कहा कि जब महिलाओं को उनका अधिकार देने का समय आया, तब कांग्रेस ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस महत्वपूर्ण बिल को रोक दिया. “यह केवल एक विधेयक नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों से जुड़ा विषय है. इसे रोकना करोड़ों महिलाओं के सपनों को कुचलने जैसा है.

उन्होंने साफ कहा कि अब यह मुद्दा संसद से निकलकर जनता के बीच जाएगा और इसका जवाब वोट की ताकत से दिया जाएगा. नारी शक्ति इस अपमान को नहीं भूलेगी और आने वाले चुनावों में इसका करारा जवाब देगी. उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा बहुमत से सरकार बनाएगी, टीएमसी के गुण्डों को बंगाल की जनता करारा जवाब देगी. उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के अपमान का बदला लोकतांत्रिक तरीके से लिया जाएगा ,उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल महिलाओं के सशक्तिकरण की आधारशिला है. इसे रोकना महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय है. उन्होंने कहा कि महिलाएं अब अपने हक के लिए सड़कों पर उतर चुकी हैं. यह सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि बड़े बदलाव की शुरुआत है. यह मुद्दा पूरे समाज के सम्मान से जुड़ा है और कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी की है.सौम्या गुर्जर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले वर्षों में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति मजबूत हुई है.

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मातृत्व वंदना योजना, सर्वाइकल कैंसर का निशुल्क टीकाकरण जैसी अनेक योजनाओं से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम मोदी सरकार कर रही है. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें मुख्यधारा में लाने का काम किया है. “सरकार का लक्ष्य केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि महिलाओं को हर स्तर पर सशक्त करना है.उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए ठोस रणनीति पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं को समयबद्ध तरीके से राजनीतिक भागीदारी में मजबूत किया जाए. देश की बढ़ती आबादी को देखते हुए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की जरूरत भी उन्होंने बताई, ताकि सभी वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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